Grave preocupación en Egipto: Mohamed Salah podría perderse los play-offs del Mundial

Mohamed Salah, leyenda viviente de la selección de Egipto y del Liverpool FC, se ha lesionado antes del importante encuentro contra Australia en los octavos de final de la Copa del Mundo. Se informó que el futbolista sufrió una lesión en los músculos isquiotibiales durante el partido contra Irán en la última jornada de la fase de grupos. Actualmente, el cuerpo médico del equipo estudia minuciosamente el estado del delantero, aunque su participación en el partido del viernes está seriamente en duda. Así lo informa Goal.com en su noticia.

Según informa BBC Sport, Mohamed Salah se vio obligado a abandonar el campo tras sentir dolor en el encuentro que terminó 1-1 contra Irán. El médico de la selección egipcia, Mohamed Abou, confirmó que las revisiones médicas posteriores al partido revelaron un estiramiento de los isquiotibiales. Esta situación ha sido confirmada oficialmente por la Asociación Egipcia de Fútbol, y el jugador ya ha comenzado su proceso de rehabilitación.

La esperanza del entrenador y los aficionados

Hossam Hassan, seleccionador de Egipto, intenta abordar la situación con optimismo. En rueda de prensa, destacó que ha hablado personalmente con Salah y que el propio futbolista cree que la lesión no es muy grave. "Hablé con Salah, si Dios quiere, todo estará bien. Me dijo que se siente bien y que no es un problema serio", cita Goal.com.

La selección de Egipto se clasificó para la siguiente fase al quedar segunda en el grupo G. El papel de Mohamed Salah en este éxito fue incalculable: durante el torneo, además de marcar un gol, dio dos asistencias a sus compañeros. Los aficionados y el cuerpo técnico esperan con ansias el regreso del capitán para el partido contra Australia el viernes 3 de julio.

Recaída de una lesión antigua

Lo que hace que esta situación sea preocupante es que Mohamed Salah ya había sufrido una lesión idéntica en el pasado reciente. A finales de abril, se perdió tres semanas debido a un problema en los isquiotibiales. Sin embargo, en aquella ocasión se recuperó en poco tiempo y logró jugar los dos últimos partidos de la temporada con el Liverpool. Los egipcios esperan que ocurra una recuperación milagrosa similar esta vez.

Según las estadísticas, Mohamed Salah ha disputado 119 partidos con la camiseta nacional, anotando 68 goles. Su presencia en el campo no solo aumenta la capacidad ofensiva del equipo, sino que también ejerce presión psicológica sobre los defensores rivales. Para derrotar a un equipo con una defensa tan ordenada como Australia, Egipto necesita desesperadamente la creatividad y experiencia de Salah.

Por el momento, la Federación Egipcia de Fútbol no garantiza una fecha exacta para el regreso del jugador. Si Salah no logra recuperarse para el encuentro del viernes, podría convertirse en una de las mayores pérdidas del torneo. Los aficionados al fútbol de todo el mundo, especialmente en el mundo árabe, desean la pronta recuperación de su héroe.