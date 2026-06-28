Revolución de la fusión en Canadá: el reactor LM26 calentó el plasma a 8 millones de grados

La empresa canadiense General Fusion ha anunciado que ha logrado un resultado tecnológico significativo durante las pruebas realizadas en su dispositivo Lawson Machine 26 (LM26). Los investigadores lograron aumentar la temperatura del plasma electrónico más de tres veces mediante un método de compresión mecánica. Este logro acerca a la humanidad un paso más al objetivo de obtener energía infinita y limpia a través de la fusión nuclear controlada. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

Según los datos de la empresa, durante el experimento la temperatura del plasma alcanzó aproximadamente 0,72 keV, lo que representa cerca de 8,4 millones de grados en la escala Celsius. Este resultado se considera un gran salto para el dispositivo LM26. Dicho equipo fue creado para demostrar el enfoque llamado Magnetized Target Fusion (MTF), que se diferencia fundamentalmente de los esquemas de fusión tradicionales.

La particularidad de la tecnología MTF

Normalmente, para la fusión nuclear se utilizan campos magnéticos gigantescos (tokamaks) o potentes dispositivos láser (como la National Ignition Facility). Sin embargo, los ingenieros de General Fusion están siguiendo un camino diferente: comprimen mecánicamente el plasma mediante una carcasa de litio líquido. Aunque este método es técnicamente mucho más complejo, se espera que permita crear reactores más compactos y económicos en el futuro.

Durante el experimento, no solo se registró el aumento de la temperatura, sino también un incremento de diez veces en la densidad del plasma. Asimismo, la intensidad del campo magnético poloidal aumentó significativamente. Los investigadores señalan que el proceso de compresión fue estable y la contaminación del plasma por la carcasa de litio se mantuvo mínima. Este es un indicador extremadamente importante para este tipo de dispositivos, ya que las sustancias extrañas pueden extinguir la reacción.

La temperatura del plasma se midió simultáneamente mediante varios métodos, incluyendo la dispersión Thomson y el análisis de la radiación ultravioleta extrema. Adicionalmente, se observó un aumento en el flujo de neutrones durante la compresión, lo que podría indicar que algunas reacciones de fusión están ocurriendo dentro del dispositivo.

Planes futuros y desafíos

Cabe señalar que General Fusion aún no ha logrado un balance energético positivo. Es decir, la cantidad de energía gastada para realizar el experimento es mayor que la energía obtenida. Además, estos resultados aún no han pasado por una revisión científica independiente completa y se encuentran actualmente en fase de arbitraje.

El equipo del proyecto tiene como objetivo en la siguiente etapa elevar la temperatura del plasma a 1 keV (aproximadamente 10 millones de grados) y luego a 10 keV. A largo plazo, la empresa aspira a alcanzar el criterio de Lawson. Si se cumple esta condición, la fusión nuclear será estable y energéticamente rentable, lo que podría causar una verdadera revolución en el mercado energético mundial.