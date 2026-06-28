Manchester United y Tottenham luchan por Mateus Fernandes

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Manchester United y Tottenham luchan por Mateus Fernandes

Dos gigantes de la Premier League, Manchester United y Tottenham, han iniciado negociaciones para fichar al brillante representante del fútbol portugués, Mateus Fernandes. Se espera que esta carrera por el traspaso sea uno de los eventos más impactantes de la temporada de verano, ya que ambos equipos consideran prioritario reforzar el centro del campo. Así lo informa Goal.com.

Según Ben Jacobs, periodista de talkSPORT, el Tottenham está actualmente más avanzado en las negociaciones con el futbolista. A petición del entrenador Roberto De Zerbi, los londinenses planean completar la plantilla con jugadores técnicamente habilidosos. Se dice que el estilo de juego de Fernandes encaja perfectamente en el sistema de De Zerbi.

Exigencias estrictas del West Ham y barreras financieras

A pesar del alto interés, el club actual del jugador, el West Ham, no está dispuesto a dejarlo marchar fácilmente. La directiva del club londinense ha fijado un precio muy alto por Fernandes y ha dejado claro que no cederá en este aspecto. Según Goal.com, el West Ham se encuentra en una situación financiera estable tras recibir recientemente una inversión de 90 millones de libras esterlinas y no siente la necesidad de vender al jugador a un precio reducido.

La directiva del Tottenham ha expresado su disposición a pagar aproximadamente 80 millones de libras esterlinas por el jugador. Sin embargo, la situación es un poco más compleja en el campamento del Manchester United. Aunque los "Red Devils" han estado en contacto con los representantes de Fernandes desde mayo, no tienen la intención de pagar la suma astronómica que pide el West Ham.

El entrenador del Manchester United, Michael Carrick, desea cubrir la vacante dejada por Casemiro con un candidato adecuado. En una entrevista concedida en mayo, Carrick destacó que deben realizarse cambios serios en la plantilla y que se han creado huecos tras la salida de algunos jugadores. Mateus Fernandes encaja exactamente en el perfil que busca Carrick, pero la directiva del club evita entrar en una guerra de pujas y realizar gastos excesivos.

Por el momento, Fernandes no ha tomado una decisión final sobre su futuro. Aunque la oferta financiera del Tottenham está más cerca de las exigencias del West Ham, el prestigio del Manchester United y el proyecto de Carrick podrían atraer al futbolista. Si el club de Manchester no logra llegar a un acuerdo sobre el precio, se verá obligado a considerar alternativas más económicas.

Cómo terminará esta saga de transferencias se sabrá en las próximas semanas. Ambos clubes buscan resolver sus problemas en el centro del campo antes del inicio de la nueva temporada de la Premier League. El propio Fernandes está listo para dar un nuevo paso en su carrera y demostrar su valía en un club de élite.

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