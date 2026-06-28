El Chelsea inicia negociaciones para el fichaje de Granit Xhaka

El club londinense del Chelsea ha comenzado a trabajar en un traspaso inesperado. Según la información, los «Blues» han contactado a Granit Xhaka, experimentado centrocampista que defiende actualmente los colores del Sunderland. Si se concreta este traspaso, el futbolista suizo podría reunirse con su antiguo entrenador Xabi Alonso. Así lo informa Goal.com en su noticia.

Según el reporte difundido por BBC Sport, la directiva del Chelsea ha mantenido negociaciones preliminares con los representantes del jugador de 33 años. Este movimiento supone un ligero alejamiento de la estrategia del club de fichar únicamente jóvenes talentos en los últimos años. El club londinense, que siente la necesidad de un líder experimentado, busca fortalecer el centro del campo con Granit Xhaka.

La colaboración entre Xabi Alonso y Granit Xhaka

La exitosa colaboración entre Granit Xhaka y Xabi Alonso es bien conocida. Juntos lograron una victoria histórica en la Bundesliga alemana con el Bayer Leverkusen. Xabi Alonso tiene la intención de proponer a su antiguo pupilo al Chelsea para mejorar el ambiente en el vestuario y servir de ejemplo para los jóvenes futbolistas.

La temporada pasada en el Sunderland, Granit Xhaka se mostró como un verdadero líder. Disputó 34 partidos en la Premier League, contribuyendo enormemente a que su equipo ocupara el séptimo lugar en la tabla y consiguiera el pase a la Europa League. Aunque el capitán de la selección suiza tiene contrato con el Sunderland hasta 2028, la posibilidad de volver a trabajar con Xabi Alonso le resulta atractiva.

La postura firme del Sunderland

Aunque el jugador esté inclinado hacia el traspaso, el club del Sunderland no piensa dejar marchar a su capitán fácilmente. La directiva del club subraya que Granit Xhaka no está en venta y que es una parte fundamental de los planes para la próxima temporada. Los «Black Cats», financieramente estables, están dispuestos a luchar por su líder.

El interés del Chelsea también podría deberse a los rumores en torno al centrocampista Enzo Fernandez. Según se informa, el presidente del Real Madrid, Florentino Perez, desea incorporar al futbolista argentino, cuyo precio de traspaso se estima en 120 millones de libras esterlinas. Si Enzo Fernandez se marcha al Madrid, se espera que Granit Xhaka ocupe su lugar.

Por el momento, no se ha llegado a un acuerdo final sobre las condiciones del contrato personal. Aunque Granit Xhaka ha centrado su atención en los partidos con la selección suiza, se considera alta la probabilidad de que este inesperado movimiento se concrete antes del cierre del mercado de fichajes.