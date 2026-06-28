Harry Maguire revela las condiciones para el regreso de Marcus Rashford al Manchester United

El defensa del Manchester United, Harry Maguire, compartió sus reflexiones sobre el posible regreso del delantero Marcus Rashford a Old Trafford. Actualmente con la selección de Inglaterra en el Mundial, el futuro de Rashford ha estado en el centro de atención del fútbol europeo en las últimas semanas. Así lo informa Goal.com en su noticia.

Según los informes, Rashford pasó la temporada 2025-26 cedido en el FC Barcelona, donde anotó 14 goles y dio 14 asistencias en todas las competiciones. Aunque los catalanes ganaron La Liga, finalmente decidieron no ejecutar la opción de compra de 26 millones de libras esterlinas. En su lugar, los «azulgranas» prefirieron fichar a Anthony Gordon por 70 millones de libras.

Condiciones de regreso y acuerdo mutuo

Según Goal.com, Harry Maguire destacó en el podcast «The Rest Is Football» que deben cumplirse dos condiciones importantes para que Rashford regrese al Manchester United. Para el defensa, este traspaso debe ser una decisión correcta primero para el club y, segundo, para el propio jugador.

«Mi relación con Marcus es excelente. Sé el jugador increíble que puede llegar a ser. Creo que el club y Marcus deben llegar a un acuerdo mutuo. Si regresa, queremos que esté feliz, seguro de sí mismo y que juegue a un alto nivel. Esta decisión debe ser adecuada tanto para el club como para él», afirmó Maguire.

Actualmente, el contrato de Rashford con el Manchester United sigue vigente por dos años más. Para el delantero, que percibe un salario semanal de 325.000 libras esterlinas, las puertas del club siguen abiertas, aunque se espera que la decisión final se tome durante el mercado de fichajes de verano.

Actuación brillante en el Mundial

A pesar de la incertidumbre en el club, Rashford sigue destacando con la selección de Inglaterra. En el partido contra Panamá, sobresalió por su velocidad y creatividad. Maguire valoró positivamente el juego de su compañero, reconociéndolo como una fuerza imparable.

«Contra Ghana estuvimos un poco lentos, pero Rashford tomó el control del juego inmediatamente en el encuentro contra Panamá. Sus centros desde las bandas derecha e izquierda descolocaron a la defensa rival. Cuando Marcus está en forma, es casi imposible detenerlo. Nosotros, los aficionados ingleses, sabemos lo fuerte que es», añadió el defensa.

Estos cambios en el Manchester United son de gran interés para los aficionados al fútbol, ya que el equipo trabaja en rejuvenecer la plantilla y reforzar la línea ofensiva. El regreso de Rashford podría influir significativamente en las ambiciones de los «Red Devils» para la próxima temporada.