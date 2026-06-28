Mundial 2026: no hay margen de error, todos los cruces de dieciseisavos de final

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Mundial 2026: no hay margen de error, todos los cruces de dieciseisavos de final

Comienza la fase más intensa de la Copa Mundial 2026. Los 32 equipos que superaron la fase de grupos luchan ahora en dieciseisavos de final por seguir en la competición.

En esta etapa, el empate no salva a los equipos: cada partido define un ganador, mientras que el perdedor se despide del Mundial.

La fase eliminatoria comienza con el duelo Sudáfrica — Canadá.

El primer encuentro de los dieciseisavos de final se disputará el 28 de junio a las 23:59, hora de Taskent.

En él, las selecciones de Sudáfrica y Canadá medirán sus fuerzas.

Al día siguiente, uno de los grandes favoritos del torneo, Brasil, se enfrentará a Japón.

Calendario de los dieciseisavos de final del Mundial 2026

Fecha y hora

Encuentro

28 de junio, 23:59

Sudáfrica — Canadá

29 de junio, 22:00

Brasil — Japón

30 de junio, 01:30

Alemania — Paraguay

30 de junio, 06:00

Países Bajos — Marruecos

30 de junio, 22:00

Costa de Marfil — Noruega

1 de julio, 02:00

Francia — Suecia

1 de julio, 06:00

México — Ecuador

1 de julio, 21:00

Inglaterra — RD Congo

2 de julio, 01:00

Bélgica — Senegal

2 de julio, 05:00

EE. UU. — Bosnia

2 de julio, 23:59

España — Austria

3 de julio, 04:00

Portugal — Croacia

3 de julio, 08:00

Suiza — Argelia

3 de julio, 23:00

Australia — Egipto

4 de julio, 03:00

Argentina — Cabo Verde

4 de julio, 06:30

Colombia — Ghana

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Pruebas serias esperan a los favoritos

Se han formado varios cruces interesantes en los dieciseisavos de final.

Brasil jugará contra el disciplinado Japón, mientras que los Países Bajos pondrán a prueba a Marruecos, conocido por su sólida defensa. Francia se medirá ante Suecia e Inglaterra contra la RD Congo.

En la fase eliminatoria, subestimar al rival puede llevar a la eliminación con un solo error.

Los encuentros más esperados

Se espera que los siguientes partidos atraigan especialmente la atención de los aficionados:

  • Brasil — Japón;

  • Países Bajos — Marruecos;

  • Portugal — Croacia;

  • Argentina — Cabo Verde;

  • Colombia — Ghana;

  • Bélgica — Senegal.

El vigente campeón del mundo, Argentina, se enfrentará a Cabo Verde el 4 de julio. En su debut mundialista, Cabo Verde intentará dar la sorpresa ante los campeones del mundo.

Ahora comienza la verdadera lucha

En la fase de grupos, los equipos tenían la oportunidad de corregir errores en los siguientes partidos. En la fase eliminatoria, esa oportunidad no existe.

Cada gol, cada atajada e incluso una sola decisión incorrecta pueden determinar el destino de un equipo.

¿Qué equipo crees que dará la mayor sorpresa en los dieciseisavos de final? Deja tu opinión en los comentarios y comparte el calendario con los aficionados al fútbol.

BrasilJapónArgentinaCanadáFrancia
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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