Fracaso en el Mundial 2026: el entrenador dimite y pide perdón

La decepcionante participación de la selección de Corea del Sur en la Copa del Mundo ha llevado a una decisión drástica. El seleccionador Hong Myung-bo anunció que dejará su cargo al finalizar el torneo.

El técnico pidió disculpas abiertamente a los aficionados, asumiendo toda la responsabilidad por no haber logrado los resultados esperados.

«Pido sinceras disculpas al pueblo coreano»

En su comunicado, Hong Myung-bo informó su decisión de renunciar como seleccionador nacional.

«Pido sinceras disculpas al pueblo coreano. Dejaré mi cargo como seleccionador de la selección nacional», afirmó.

Al mismo tiempo, el entrenador destacó que su amor por el fútbol coreano permanece intacto y que seguirá apoyando al equipo nacional en el futuro.

Asumió toda la responsabilidad

Hong Myung-bo admitió que dirigir a la selección nacional no fue una tarea fácil.

Según él, no todas sus decisiones pueden considerarse correctas. El hecho de que el equipo no alcanzara el objetivo fijado en el Mundial fue la razón principal de su dimisión.

«No puedo decir que cada una de mis decisiones haya sido la correcta. No logramos el resultado esperado y asumo la total responsabilidad por ello».

¿Qué le faltó a Corea del Sur?

El representante asiático sumó 3 puntos en la fase de grupos. Sin embargo, este resultado no fue suficiente para avanzar a la siguiente ronda.

Indicador Resultado Grupo «A» Puntos acumulados 3 Posición final 3.º lugar Resultado Eliminado del torneo

Aunque el equipo quedó en tercer lugar, no logró clasificarse entre los mejores terceros.

La tarea de recuperar la confianza de los aficionados

Hong Myung-bo expresó su esperanza de que el fútbol coreano recupere pronto la confianza de su afición.

Afirmó confiar en el futuro de la selección y que apoyará al nuevo entrenador y a los jugadores.

El Mundial 2026 terminó en fracaso para Corea del Sur. Ahora, la federación de fútbol del país deberá encontrar a un entrenador que lleve al equipo a una nueva etapa.

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