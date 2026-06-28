Nueva era en Escocia: Ange Postecoglou es el principal candidato a seleccionador

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Nueva era en Escocia: Ange Postecoglou es el principal candidato a seleccionador

La Asociación Escocesa de Fútbol busca un candidato apto para el puesto de seleccionador, vacante tras la fallida participación de la selección nacional en la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026. Tras la dimisión de Steve Clarke, quien dirigió al equipo durante mucho tiempo, Ange Postecoglou, exentrenador del Tottenham y del Nottingham Forest, encabeza la lista de especialistas que podrían sustituirlo. Así lo informa la noticia de Goal.com.

Según información de TalkSPORT, el especialista australiano, que actualmente se desempeña como observador técnico de la UEFA, es la opción prioritaria para la dirección del fútbol escocés. Postecoglou conoce bien el fútbol escocés, habiendo logrado grandes éxitos con el Celtic de Glasgow y ganándose el respeto de la afición local.

Competencia y otros candidatos

Aunque Ange Postecoglou es visto como el favorito principal, es seguro que enfrentará una seria competencia. Para la vacante, también se consideran candidatos como el técnico del Everton David Moyes, así como Steven Naismith y el excentrocampista del Rangers Barry Ferguson. La Asociación Escocesa de Fútbol no quiere apresurar la decisión y planea llegar a una conclusión final antes de que comience la Nations League en septiembre.

El camino de la selección de Escocia bajo el mando de Steve Clarke en el Mundial terminó con una derrota por 3-0 ante Brasil. A pesar de quedar terceros en el grupo con tres puntos, los resultados de otros grupos anularon la posibilidad de los escoceses de llegar a los play-offs. Esto provocó la salida del entrenador que dirigía al equipo desde 2019.

En su despedida, Clarke expresó su gratitud a sus jugadores, destacando que fue un gran honor dirigirlos. Bajo su mando, la selección escocesa logró un crecimiento significativo. En particular, el equipo participó en la Euro 2020 y la Euro 2024 tras una ausencia de 23 años, y consiguió la clasificación para la Copa del Mundo.

Ian Maxwell, director ejecutivo de la Asociación Escocesa de Fútbol, valoró positivamente el trabajo del entrenador. Según sus palabras, Clarke logró convertir al equipo de un outsider del cuarto bombo en un participante regular de los grandes torneos. Ahora, el nuevo entrenador tendrá la tarea de mejorar estos resultados y asegurar la estabilidad en el escenario internacional.

Según informa Goal.com, esta oferta podría ser una excelente oportunidad para que Ange Postecoglou regrese al fútbol de élite. Se espera que su estilo de fútbol ofensivo y su experiencia en el fútbol británico encajen con la nueva estrategia de la selección escocesa.

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