La leyenda viviente del fútbol, el brasileño Ronaldo Nazario, ha elogiado al delantero de la selección de Francia y del Real Madrid, Kylian Mbappe. Tras un inicio brillante en la Copa del Mundo 2026 en América del Norte, el exjugador conocido como «El Fenómeno» ha calificado a la estrella francesa como su heredero. Así lo informa Goal.com en su noticia.

Mbappe ha captado la atención de los especialistas al anotar cuatro goles y dar dos asistencias en los tres primeros encuentros del torneo. Convertido en el arma principal del equipo dirigido por Didier Deschamps, el delantero ha sorprendido no solo a los aficionados, sino también a uno de los máximos goleadores de la historia del fútbol.

El reconocimiento de la leyenda

En una entrevista con el diario L'Equipe, Ronaldo habló sobre el legado futbolístico de jugadores como Mbappe y Lionel Messi. Según él, los movimientos de Kylian en el campo, su velocidad y su capacidad de definición recuerdan a sus propios mejores años.

«El estilo de juego de Mbappe me recuerda a mis épocas en la cima. Es uno de los mejores jugadores de la actualidad y el sucesor natural de las leyendas del fútbol. Él y Messi son futbolistas que merecen ser los máximos goleadores de la historia del torneo, más allá de las estadísticas», afirma la leyenda brasileña.

Inicio brillante en la Copa del Mundo

Kylian Mbappe ha comenzado la Copa del Mundo 2026 de manera muy productiva. Anotó un doblete en el partido contra Senegal y también marcó dos goles en el encuentro ante Irak. Aunque no anotó contra Noruega, contribuyó a la victoria de su equipo con dos asistencias.

Actualmente mantiene una seria competencia con Lionel Messi por la Bota de Oro y el Balón de Oro al mejor jugador del torneo. Los especialistas destacan que la condición física y las capacidades técnicas de Mbappe lo convierten en una fuerza imparable.

Las estrellas del Real Madrid lideran

Curiosamente, en el mundial organizado por Estados Unidos, México y Canadá, los miembros del Real Madrid lideran la tabla de goleadores. De los 11 goles marcados por los madrileños, 8 corresponden a Kylian Mbappe y Vinicius Junior, con cuatro goles cada uno.

La selección de Francia sigue siendo uno de los favoritos del torneo gracias a su potencial ofensivo. Se espera que el estado de forma de Mbappe facilite considerablemente el camino de «Les Bleus» hacia el campeonato.