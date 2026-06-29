Recomendación sorprendente para el traspaso de Marcus Rashford al Tottenham

A medida que el mercado de fichajes en el fútbol inglés entra en su fase decisiva, vuelven a cobrar relevancia los rumores sobre Marcus Rashford, quien ha perdido su lugar en el Manchester United. El exfutbolista y reconocido experto Jamie O'Hara ha instado a la directiva del Tottenham a aprovechar la oportunidad de fichar al delantero. En su opinión, el traspaso de Rashford podría ser una de las operaciones más rentables para el club londinense antes de la nueva temporada. Así lo informa Goal.com en su noticia.

Tras pasar las últimas temporadas cedido en el Aston Villa y el FC Barcelona, Marcus Rashford ya no entra en los planes futuros del Manchester United. Se dice que el entrenador Michael Carrick está dispuesto a prescindir de los servicios del delantero. Por ello, se espera que el club de Mánchester lo deje salir a un precio relativamente bajo con el fin de eliminarlo de la masa salarial y reducir la carga financiera.

Valor del traspaso y situación financiera

En una entrevista en talkSPORT, Jamie O'Hara destacó que esta es la oportunidad ideal para el Tottenham. Según sus cálculos, el traspaso del jugador podría costar aproximadamente 30 millones de libras esterlinas. En las condiciones actuales del mercado, se considera un precio muy bajo para un delantero experimentado. O'Hara insta a la directiva del club a no escatimar en fondos para el salario del jugador y a traerlo cuanto antes al equipo.

Las estadísticas de Rashford son admirables, con 138 goles y 79 asistencias en 426 partidos con el Manchester United. Sin embargo, no ha vuelto a vestir la camiseta de los "Red Devils" desde diciembre de 2024. Aunque su etapa en Old Trafford parece haber llegado a su fin, el futbolista demostró durante sus cesiones que sigue estando en un nivel alto.

Forma deportiva recuperada

La temporada pasada, con el FC Barcelona, Marcus Rashford se proclamó campeón de La Liga, anotando 14 goles y dando la misma cantidad de asistencias en todas las competiciones. A pesar de ello, el club catalán no ejecutó la opción de compra de 26 millones de libras. Esto abre la puerta a clubes como el Tottenham. La experiencia y velocidad de Rashford podrían ser muy útiles para el equipo londinense que se está reestructurando bajo el mando de Roberto De Zerbi.

En el ámbito internacional, Rashford también está recuperando su posición. Aunque se perdió la Eurocopa 2024, fue convocado por la selección de Inglaterra para las eliminatorias del Mundial 2026. Bajo la dirección de Thomas Tuchel, destacó en partidos contra rivales como Croacia y Panamá, elevando su cuenta a 19 goles en 75 partidos.

Según O'Hara, si el Tottenham logra concretar este traspaso, Rashford se convertirá en una verdadera estrella del equipo. En sus palabras, el futbolista sigue siendo un jugador de "alto nivel" y su motivación sin duda aumentará en un nuevo club. Por su parte, el Manchester United busca limpiar la plantilla y liberar espacio para nuevos fichajes vendiéndolo.

En conclusión, la opción del Tottenham es una oportunidad magnífica para que Marcus Rashford relance su carrera en la Premier League. El equipo liderado por Roberto De Zerbi aspira a regresar al top 4 tras los infortunios de la temporada pasada, y un delantero experimentado como Rashford podría ser una pieza clave para lograr este objetivo.