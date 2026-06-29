Han entrado en vigor nuevas regulaciones para las plataformas de servicios de streaming en el estado de California. A partir de ahora, queda estrictamente prohibido que el volumen de los anuncios emitidos por estos servicios sea superior al del contenido de vídeo principal. Esta ley entró en vigor el 1 de julio y tiene como objetivo no solo garantizar la comodidad de los usuarios, sino también regular los estándares de audio en el entorno digital. Así lo informa Techcrunch.com en una noticia.

Cabe señalar que anteriormente ya existían restricciones similares en EE. UU. para los anuncios transmitidos a través de la televisión abierta y por cable. Sin embargo, las plataformas de streaming estuvieron exentas de estas reglas durante mucho tiempo. Según escribe Ars Technica, las grandes plataformas aún no han proporcionado detalles sobre los métodos técnicos que implementarán para cumplir con los requisitos de la nueva ley.

Protección de los intereses del consumidor

Según el autor del proyecto de ley, el senador estatal Thomas Umberg, esta iniciativa se desarrolló basándose en las quejas de muchos padres y espectadores. El senador señaló que los anuncios que suenan repentinamente a volumen alto no solo son molestos, sino que pueden provocar que los niños pequeños se despierten y se altere su ciclo de sueño, lo que se considera una violación de los derechos del consumidor en la era digital moderna.

Aunque esta ley solo se aplica actualmente en el estado de California, se espera que su impacto sea mucho más amplio. Según los expertos, los gigantes del streaming preferirán estandarizar el volumen sonoro a nivel nacional o global en lugar de crear un sistema técnico separado solo para un estado. Asimismo, se espera que una ley similar entre en vigor en el estado de Illinois el próximo año.

Objeciones de los representantes de la industria

No todo el mundo está a favor de la nueva regulación. En particular, grupos industriales como la Motion Picture Association of America y la Streaming Innovation Alliance se han opuesto a este proyecto de ley. En su opinión, los servicios de streaming ya están trabajando en este problema y no era necesaria la intervención estatal. Además, argumentan que el contenido suena de manera diferente en diversos dispositivos: smartphones, tablets y televisores.

Esta noticia también es de gran relevancia para los usuarios uzbekos. En el mercado local, es frecuente observar volúmenes publicitarios excesivamente altos al usar YouTube u otros servicios de streaming. Cambios legales como este en EE. UU. podrían, con el tiempo, influir en los algoritmos y estándares generales de las plataformas globales, logrando que los anuncios en todo el mundo lleguen a un nivel menos irritante.

Por ahora, Netflix, Disney+ y otros grandes servicios han comenzado el proceso de adaptación a las nuevas reglas. Si esta experiencia tiene éxito, sin duda comenzará una nueva era en el sector de la publicidad digital y la experiencia de usuario (UX) mejorará significativamente.