Vida en una tienda de campaña, examen en línea: una joven de Gaza no renuncia a sus sueños

Aunque la vida en la Franja de Gaza ha sido trastornada por la guerra, miles de jóvenes siguen luchando por su educación y su futuro. Una de ellas es Dana Shabat, de 18 años, quien, a pesar de las difíciles condiciones, debe recorrer un largo camino cada día para realizar sus exámenes de fin de estudios secundarios.

Para Dana, esta semana es una de las más importantes de su vida. Está realizando los exámenes cruciales para terminar sus estudios secundarios, llamados tawjihi (graduación). Dana siempre ha sido una de las alumnas más brillantes. Su promedio nunca ha bajado del 99 %. A pesar de ello, no oculta que siente una gran ansiedad antes de los exámenes.

Ella afirma que son estos exámenes los que determinarán su destino futuro. Dana aún duda entre elegir medicina, finanzas o administración de empresas. Sin embargo, sueña con obtener excelentes resultados, ganar una beca para estudiar en el extranjero y construir un nuevo futuro después de la dura vida que ha experimentado en Gaza.

Dana ha sido testigo de la guerra que dura ya más de dos años y medio. En uno de los ataques en mayo de 2024, ella sobrevivió, pero su madre Lina falleció. Desde el inicio de la guerra, miles de palestinos han sido víctimas, y Dana ha sentido las graves consecuencias de esta tragedia junto a su familia.

Vivía anteriormente en Beit Hanoun, en el norte de Gaza. Sin embargo, debido a la guerra, esta zona se ha convertido en un campo de ruinas. Actualmente, Dana vive con los miembros supervivientes de su familia en un campamento de tiendas de campaña en Deir al-Balah.

Dado que muchos edificios escolares en Gaza han sido destruidos o convertidos en refugios temporales para personas desplazadas, Dana continuó su educación a distancia. Los exámenes de fin de estudios también se organizaron en línea.

Por eso, la joven se despierta antes del amanecer y camina casi una hora con su padre Muhanna hacia un café donde internet funciona bien. Es el único lugar donde tiene la posibilidad de realizar los exámenes.

«Nunca imaginé que la etapa más importante de mi vida transcurriría así. Haber perdido tres años de educación no era suficiente. Tuve que estudiar todas las materias por mi cuenta. Ahora, realizar el examen se ha convertido en otra preocupación y presión», dice Dana.

Este año, 37 000 estudiantes palestinos en Gaza están realizando los exámenes de tawjihi. Por primera vez desde el inicio de la guerra, estos exámenes se llevan a cabo en cooperación con la Autoridad Palestina en Cisjordania. Sin embargo, mientras los estudiantes en Cisjordania realizan los exámenes normalmente en edificios escolares, todos los graduados en Gaza están obligados a realizar las pruebas en línea.

Dana realiza hoy el examen de física. Esta es una de sus materias más difíciles.

«La física requiere una concentración muy alta. La aprendí principalmente por mi cuenta. Dominé algunos temas con la ayuda de profesores particulares y lecciones de YouTube», dice ella.

Al llegar al café, decenas de estudiantes como Dana ya han tomado asiento. A las 9:00, al comenzar el examen, todos abren la plataforma en línea en sus teléfonos y esperan las preguntas. Cada estudiante verifica con preocupación la velocidad de internet y la estabilidad de la conexión. El padre de Dana, por su parte, se asegura con el dueño del café de que el suministro eléctrico no se corte, y luego espera afuera con otros padres.

Muhanna, quien trabajaba como profesor de química antes de la guerra, dice que ha movilizado todos sus recursos para la educación de su hija.

«Gasté todo mi dinero para que mi hija supere con éxito este año importante. Incluso renunciando a otras necesidades de nuestra familia, contraté profesores particulares para ella», dice.

Muhanna recuerda con dolor que su vida era completamente diferente antes de la guerra.

«Vivíamos en una casa hermosa. Teníamos una vida estable. Con mi esposa, intentábamos brindar todas las condiciones a nuestras hijas. Ahora, todo ha desaparecido. Vivimos en tiendas de campaña. Y los niños están atravesando la etapa más importante de sus vidas en condiciones que es difícil imaginar», dice.

Según Muhanna, Dana y su hermana mayor Hala cuidan ahora de sus tres hermanas pequeñas: Rama, Sara y Alma. Alma, de tres años, quien perdió a su madre durante la guerra, también perdió su ojo derecho como resultado de un ataque.

«Su madre era una mujer muy culta. Quería que sus hijas centraran toda su atención solo en la educación. Ni siquiera sabían cocinar, porque ella quería que dedicaran todo su tiempo a estudiar. Si ella estuviera viva hoy, se sentiría profundamente afligida al ver a sus hijas en este estado», dice Muhanna.

Dos horas después, Dana sale del examen.

«¿Cómo te fue en el examen?», pregunta inmediatamente su padre.

«Todo salió bien. Las preguntas eran justas. Esta vez internet también funcionó bien. La conexión no se cortó como en el examen anterior», responde Dana.

Al regresar a la tienda, la esperan sus hermanas, vecinos y familiares. Todos están interesados en saber cómo le fue en el examen. Pero Dana ni siquiera tiene tiempo para descansar. Para prepararse para el siguiente examen, lleva su teléfono y el de su padre a un punto de carga. La falta constante de electricidad es otro de los problemas recurrentes en su vida.

A pesar de esto, Dana no ha perdido la confianza en el futuro. Tiene como objetivo convertirse en una persona útil para la sociedad, aprender varios idiomas y, sea cual sea el campo que elija, alcanzar resultados elevados.

Su mayor sueño es vivir una vida segura y hacer realidad los sueños de su madre.

«Espero que nuestros sufrimientos en las tiendas de campaña terminen algún día. Y yo me convertiré en una persona exitosa, como mi madre deseaba», dice Dana.