La policía canadiense envuelta en polémica por imagen creada con AI

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La policía canadiense envuelta en polémica por imagen creada con AI

La policía de Vancouver ha sido blanco de duras críticas tras publicar en redes sociales una imagen generada por inteligencia artificial (AI) para ilustrar la incautación de drogas. El uso de tecnología por parte de las fuerzas del orden para presentar pruebas ha provocado desconfianza y debates intensos entre la ciudadanía. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

La imagen publicada en la cuenta oficial de la red social X debía mostrar el dinero en efectivo y las drogas incautadas. Aunque a primera vista la imagen parecía realista, usuarios observadores notaron rápidamente errores típicos de los modelos generativos. Específicamente, se detectó que billetes de 50 dólares tenían inscripciones de 20 dólares, y uno de los billetes de 100 mostraba simplemente los números "00" en lugar del valor nominal.

El sargento Adam Donaldson de la policía de Vancouver comentó la situación en una entrevista con CTV News. Según él, la AI se utilizó para borrar los nombres de los acusados y ocultar datos personales en la foto. Sin embargo, esta explicación no convenció al público, ya que la foto original era un simple conjunto de pruebas con notas escritas con marcador sobre cartón.

Crisis de confianza y errores de la AI

Este incidente ha puesto de manifiesto una vez más los riesgos del uso de tecnologías generativas en las actividades de las fuerzas del orden. Los usuarios de redes sociales acusaron a la policía de reducir la confianza en el proceso de investigación. Según expertos, incluso ediciones menores podrían influir en la decisión de un jurado durante un juicio o poner en duda la autenticidad de las pruebas.

Posteriormente, los representantes de la policía eliminaron la imagen procesada por AI y colocaron en su lugar la fotografía original con los datos personales recortados (crop). No obstante, la eliminación y edición del post provocó aún más comentarios irónicos y sospechas entre los usuarios.

En los últimos años, ha aumentado a nivel mundial el uso de ChatGPT y otras redes neuronales por parte de agentes policiales para completar documentos, analizar datos de vigilancia e incluso procesar pruebas. El caso de Vancouver demuestra que tales métodos no solo provocan errores técnicos, sino también problemas fundamentales sobre la transparencia del sistema legal.

Este tema también es relevante para los usuarios uzbekos, ya que las pruebas digitales y su inviolabilidad se están convirtiendo en una parte importante de la jurisprudencia moderna. Los especialistas subrayan la necesidad de desarrollar una ética y reglas estrictas para el uso de tecnologías generativas por parte de las fuerzas del orden.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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