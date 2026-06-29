Jiu-jitsu meteorológico: científicos descubren un nuevo método para gestionar huracanes y sequías

Investigadores de la Universidad de Arizona (ASU) han propuesto un método revolucionario para combatir los fenómenos meteorológicos extremos. En lugar de intervenir bruscamente en el sistema climático, los científicos intentan demostrar que es posible prevenir catástrofes ejerciendo una influencia ligera y dirigida en las etapas de desarrollo más delicadas. Este enfoque, denominado «Weather Jiu-Jitsu», consiste en utilizar las fuerzas internas de la atmósfera para cambiar su dirección. Así lo informa Ixbt.com en una noticia reciente.

La investigación se basa en el famoso «efecto mariposa» de la teoría del caos. Dado que la atmósfera es un sistema complejo y no lineal, incluso un cambio insignificante en su estado inicial puede tener un impacto considerable en procesos futuros a gran escala. Según los científicos, existe la posibilidad de «reajustar» la trayectoria y la intensidad de un huracán, corrientes de aire frío o sequías antes de que adquieran un poder destructivo.

Con la ayuda de AI y modelos informáticos

según información de ixbt.com, los especialistas utilizaron un modelo de AI a gran escala llamado Aurora para probar este concepto. Este sistema AI analiza enormes masas de datos climáticos para ayudar a identificar el momento y el punto de intervención óptimos. Durante los experimentos, se reprocesaron escenarios de desastres naturales reales ocurridos en la historia, aplicando influencias artificiales.

Los resultados fueron más eficaces de lo esperado. Por ejemplo, al trabajar con el modelo del huracán «Sandy» de 2012, que causó grandes daños, se descubrió que una intervención calculada con precisión, realizada unos días antes de su pico, podría cambiar la trayectoria del ciclón en 300 kilómetros. Esta es una distancia suficiente para alejar el huracán de una megápolis como Nueva York.

Asimismo, se registraron otros resultados durante el proceso de modelado:

se identificó la posibilidad de elevar la temperatura mínima en aproximadamente 10 grados durante el frío anómalo observado en Texas en 2021;

se demostró que la intensidad de las precipitaciones de los «ríos atmosféricos» que causan fuertes inundaciones podría reducirse en un 5 %;

se confirmaron escenarios de gestión de las corrientes de la alta atmósfera, que determinan la dirección de los huracanes, mediante una influencia mínima.

Los investigadores señalan que los métodos de protección tradicionales —presas o estructuras especiales— ya no son suficientes para cubrir los daños provocados por el cambio climático. Según los cálculos, solo en 2024, los fenómenos meteorológicos extremos causaron pérdidas a la economía mundial de aproximadamente 417 mil millones de dólares. En el contexto del calentamiento global, el aumento de la frecuencia e intensidad de estos eventos exige nuevos enfoques.

Implementación tecnológica y futuro

Aunque por ahora este proyecto se encuentra solo al nivel de simulaciones informáticas, se propone el uso de métodos existentes como la siembra de nubes (cloud seeding) para su aplicación práctica. Lo importante es que aquí no se trata de suprimir la energía de la atmósfera o detenerla por completo. Al contrario, se busca aprovechar la propia dinámica de la naturaleza para orientarla hacia un lado más seguro.

Según los autores del proyecto, la clave del éxito es el tiempo. La intervención debe realizarse varios días antes de que el desastre natural alcance su punto máximo. En el futuro, con la ayuda de supercomputadoras y AI, se espera que la capacidad de «corregir» el clima en tiempo real se convierta en una herramienta fundamental para salvar la economía global y vidas humanas.