Romario eligió a todas las estrellas y finalmente se puso por encima de Messi

La leyenda del fútbol brasileño Romario realizó elecciones rápidas entre futbolistas famosos. El juego de preguntas y respuestas entre Bellingham, Pedri, Haaland, Ronaldo, Mbappé y otras estrellas terminó con una respuesta inesperada y divertida.

El exdelantero eligió a Lionel Messi en casi todas las comparaciones. Pero cuando llegó su turno, cambió de opinión inmediatamente.

Primero, Olise se impuso

Un periodista propuso a Romario elegir entre varios talentos del fútbol moderno.

Al principio, eligió a Michael Olise sobre Jude Bellingham. Luego, prefirió a Olise frente a Désiré Doué.

Sin embargo, al comparar a Olise con Pedri, Romario prefirió al centrocampista español.

Después de Pedri, fue elegido Haaland

Romario prefirió a Pedri sobre Bruno Fernandes. Pero cuando llegó el turno de Erling Haaland, la elección del brasileño cambió.

Consideró que Haaland era superior :

a Pedri ;

a Mohamed Salah

superior.

Pero al comparar al delantero noruego con Cristiano Ronaldo, Romario eligió a la estrella portuguesa.

Messi superó a todos sus rivales

En la elección entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, Romario prefirió al argentino.

Después, se nombró una serie de estrellas frente a Messi :

Neymar ;

Harry Kane ;

Ousmane Dembélé ;

Kylian Mbappé ;

Lamine Yamal ;

Vinícius Júnior.

Romario puso a Messi por encima de todos ellos.

De este modo, Messi se convirtió en el ganador casi absoluto del cuestionario.

Una respuesta inesperada en la última pregunta

En la última pregunta, el periodista comparó a Lionel Messi con el propio Romario.

La leyenda brasileña no lo pensó mucho esta vez :

« ¡Romario! », respondió riendo.

Esta respuesta se convirtió en la parte más interesante y la que más llamó la atención de los aficionados.

La leyenda se eligió a sí mismo con humor

Las elecciones de Romario demostraron que valora muy alto a Messi. Sin embargo, el exdelantero brasileño mostró su famosa confianza y estilo bromista en la última pregunta.

Es seguro que comenzará otro debate entre los aficionados: ¿es Messi realmente superior a todos los futbolistas mencionados o el último elección de Romario es la verdad?

¿Quién crees que era más fuerte, Messi o Romario? Deja tu opinión en los comentarios y envía el artículo a los aficionados al fútbol.