Quaresma critica duramente a Portugal: «Tienen miedo de arriesgar»

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Quaresma critica duramente a Portugal: «Tienen miedo de arriesgar»

El empate sin goles de la selección de Portugal contra Colombia no satisfizo a Ricardo Quaresma. El exfutbolista destacó que el equipo tiene suficiente habilidad y talento, pero que en el campo no se ve pasión, valentía ni creatividad.

Mientras Portugal se prepara para una prueba seria contra Croacia en los octavos de final, las críticas de Quaresma podrían generar un gran debate entre los aficionados.

Empate sin goles contra Colombia

En la última jornada de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026, las selecciones de Portugal y Colombia empataron 0-0.

Quaresma manifestó que siguió el encuentro directamente desde el estadio y que estuvo descontento con el desempeño de sus compatriotas.

«Al equipo le falta alegría y creatividad. No hay pasión, y tampoco se ve la valentía que siempre nos ha caracterizado», afirmó.

«Se veían cansados y mentalmente abatidos»

El excentrocampista de la selección de Portugal puso más énfasis en el estado anímico de los jugadores que en su condición física.

En su opinión, el equipo no actuó con confianza en el campo y no mostró el carácter suficiente para presionar al rival.

«Tuve la oportunidad de ver el partido desde el estadio. Se veían cansados y en un estado de abatimiento mental. También falta carácter», dijo Quaresma.

Hay talento, pero falta riesgo

Quaresma afirmó que no duda de la calidad de los futbolistas de Portugal. Sin embargo, subrayó que en un torneo tan grande como la Copa del Mundo, el talento individual no es suficiente.

Enumeró los aspectos que faltan en el equipo:

  • alegría y pasión;

  • creatividad;

  • valentía;

  • carácter;

  • arriesgar;

  • un fuerte deseo de ganar.

«Los jugadores tienen la habilidad y el talento. Pero tienen miedo de arriesgar», dijo en la emisión de LiveModeTV.

¿Será suficiente este juego contra Croacia?

Portugal se enfrentará a la selección de Croacia en los octavos de final.

El encuentro comenzará el 3 de julio a las 04:00 (hora de Tashkent). Croacia es conocida por su gran experiencia en las eliminatorias y por luchar hasta el final.

Por lo tanto, si Portugal repite el juego cauteloso mostrado contra Colombia, podría enfrentar serias dificultades para avanzar a la siguiente ronda.

Una seria advertencia antes de los play-offs

La crítica de Quaresma ha sido una especie de advertencia antes de un partido decisivo para Portugal.

El equipo tiene muchos jugadores de alto nivel, pero según el excentrocampista, deben actuar con más libertad, valentía y riesgo en el campo.

¿Crees que Portugal podrá cambiar y mostrar su verdadero potencial en el partido contra Croacia? Deja tu opinión en los comentarios y envía el artículo a los aficionados al fútbol.

Ricardo QuaresmaPortugalColombiaCroatia
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Shuhrat Razzakov
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