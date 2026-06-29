Gol en el 90+2: Canadá se clasifica para los octavos de final

El primer partido de la fase eliminatoria del Mundial 2026 mantuvo a los aficionados en tensión hasta el último segundo. El intenso duelo entre Sudáfrica y Canadá se decidió por un único gol al final del tiempo reglamentario.

Ambos equipos jugaron con precaución durante el encuentro. Pero justo cuando todos esperaban el inicio de la prórroga, Stephen Eustache le dio una victoria histórica a Canadá.

Sin goles durante los 90 minutos

Sudáfrica y Canadá mostraron un orden defensivo desde los primeros minutos del partido.

Aunque los equipos intentaron crear situaciones de peligro, no lograron batir a los porteros durante la mayor parte del tiempo reglamentario. Se esperaba que el encuentro se fuera a la prórroga.

El disparo de Eustache le da la victoria a Canadá

En el tiempo añadido de la segunda parte, Canadá organizó un ataque decisivo.

En el minuto 90+2, Stephen Eustache lanzó un disparo preciso que entró en la portería de Sudáfrica.

El único gol anotado en los últimos minutos le otorgó a Canadá el pase a los octavos de final.

Sudáfrica no logró empatar en el corto tiempo restante — 0:1.

Mundial 2026. Dieciseisavos de final

Sudáfrica — Canadá — 0:1

Gol: Eustache, 90+2.

Sudáfrica: Williams, Mudau, Okocha, Mbokazi, Modiba, Mokoena, Sithole, Maseko (Moremi, 86), Mofokeng (Mbata, 46), Appollis, Makgopa (Reyners, 86).

Canadá: Crepo, Johnston, Bombito (Sigour, 59), Cornelius, Larea, Buchanan (Davies, 75), Saliba (De Fougerol, 59), Eustache, Millar (Shaffelburg, 70), Oluwaseyi (Promis David, 70), Jonathan David.

¿Quién será el próximo rival de Canadá?

La selección de Canadá se enfrentará ahora en octavos de final al ganador del partido entre Países Bajos y Marruecos.

Dado que ambos posibles rivales demostraron su fuerza en la fase de grupos, a los canadienses les espera un desafío aún más complejo.

El primer drama de los play-offs

Este encuentro demostró que en la fase eliminatoria, una sola jugada puede cambiar el destino de todo un torneo.

Sudáfrica resistió durante más de 90 minutos, pero un solo disparo en el último instante puso fin a la participación del equipo en la Copa del Mundo.

¿Crees que Canadá tendría más posibilidades de ganar si jugara contra Países Bajos o Marruecos en octavos de final? Deja tu opinión en los comentarios y envía el artículo a otros aficionados al fútbol.