Zico dividido antes del partido Brasil — Japón

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Zico dividido antes del partido Brasil — Japón

El duelo entre Brasil y Japón en los 1/16 de final de la Copa del Mundo no será un simple partido de fútbol para Zico. La leyenda del fútbol brasileño afirmó que apoyaría a su país, pero admitió que no estaría triste si Japón resultara victorioso.

La razón es sencilla: la carrera de Zico como jugador y entrenador está estrechamente ligada a Japón.

Brasil es su patria, Japón es su segundo hogar futbolístico

Zico jugó en Japón entre 1991 y 1994. Defendió los colores del club Kashima Antlers y posteriormente desempeñó diversos cargos en dicho equipo.

Entre 2002 y 2006, Zico fue el seleccionador nacional de Japón.

Por ello, el enfrentamiento entre Brasil y Japón despierta en él sentimientos muy especiales.

«Por supuesto, apoyo a Brasil»

Zico no ocultó su elección antes del partido. Destacó que, como brasileño, apoyaría a sus compatriotas.

«Por supuesto, apoyo a Brasil. ¿Puede haber una situación más difícil que dirigir a la selección de Japón en un partido contra Brasil? He pasado por esa situación dos veces», afirmó.

Sus palabras demostraron una vez más su amor por el fútbol de ambos países.

No estará triste aunque Japón gane

Si Brasil gana, Zico lo recibirá naturalmente con alegría. Sin embargo, si Japón logra la hazaña, el legendario futbolista dijo que no se sentiría muy afectado por el resultado.

«Si Brasil gana, será fantástico porque soy brasileño. Pero si pierden, no estaré triste. Porque una parte de mí pertenece también al fútbol japonés», citó Globo.

Zico dejó una huella profunda en el fútbol japonés

La relación del especialista brasileño con el fútbol japonés no se limita a unos pocos años de actividad.

Las etapas principales de su carrera:

Periodo

Actividad

1991–1994

Jugador en Japón

2002–2006

Seleccionador nacional de Japón

Años posteriores

Diversos cargos en el Kashima Antlers

Zico es considerado uno de los profesionales extranjeros más influyentes en la popularización y el desarrollo del fútbol en Japón.

Sin lugar para las emociones en los playoffs

Brasil llega a los 1/16 de final como favorito. Sin embargo, Japón puede representar un peligro serio gracias a su juego disciplinado y su capacidad de dar sorpresas.

Para Zico, independientemente del resultado, uno de los dos equipos cercanos pasará a la siguiente ronda.

En su opinión, ¿confirmará Brasil su estatus o dará Japón una gran sorpresa? Deje su comentario y envíe el artículo a los aficionados al fútbol.

ZicoBrasilJapónKashima Antlers
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Shuhrat Razzakov
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