Bomba de fichaje en la MLS: Lewandowski llega al Chicago Fire

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Bomba de fichaje en la MLS: Lewandowski llega al Chicago Fire

Los campos de fútbol de EE. UU. se preparan para recibir a otra leyenda viviente. La antigua estrella del FC Barcelona y del Bayern Munich, el famoso delantero Robert Lewandowski continuará su carrera en la MLS (la liga estadounidense).

Así lo informó el insider más confiable del mundo del fútbol, Fabrizio Romano con su tradicional frase « Here we go! ».

Detalles del traspaso: ¡El contrato está listo!

Según el insider, el asunto del traspaso entre las partes ha sido totalmente resuelto y se ha llegado a un acuerdo.

Se espera que los documentos oficiales se firmen en las próximas 24 horas . Cabe destacar que el goleador polaco de 37 años se unirá al club estadounidense Chicago Fire sin costo de transferencia, es decir, como agente libre .

Leva sigue en gran forma

A pesar de tener 37 años, Robert sigue demostrando que puede jugar a un nivel alto en Europa. Estas fueron sus estadísticas con el FC Barcelona en La Liga española la temporada pasada:

  • Partidos jugados: 31 encuentros

  • Goles marcados: 14 goles

  • Asistencias: 2

Ahora, este talentoso goleador se convertirá en la nueva cara del fútbol de Chicago. Después de Lionel Messi y Olivier Giroud, los aficionados de la MLS tendrán la oportunidad de disfrutar en vivo de otro delantero legendario.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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