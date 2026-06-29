Ancelotti anuncia el regreso de Neymar

La Copa del Mundo 2026 entra en su etapa más emocionante y reñida. Hoy, 29 de junio, en el marco de los octavos de final, se llevará a cabo el esperado e intenso duelo entre las selecciones de Brasil y Japón.

En la rueda de prensa previa al encuentro, el entrenador de los «pentacampeones», el experimentado técnico italiano Carlo Ancelotti, reveló la noticia más importante para los aficionados: la última información sobre la salud del líder y goleador del equipo, Neymar.

Carlo Ancelotti sobre el estado de Neymar: "Su estado mejora día a día. En los últimos días ha habido un avance significativo. Neymar puede jugar más de 15 minutos en el campo. Su entrada dependerá de cómo se desarrolle el partido".

Puede consultar los detalles principales y el horario de este enfrentamiento decisivo en la siguiente tabla:

Última información y calendario de juegos:

Fase Encuentro Fecha Hora (hora de Tashkent) Entrenador de Brasil Octavos de final Brasil — Japón 29 de junio (lunes) 22:00 Carlo Ancelotti

Según las declaraciones del técnico italiano, el cuerpo técnico de Brasil no quiere arriesgar alineando a su estrella desde los primeros minutos. Es muy probable que Neymar comience el partido en el banquillo.

Si los «Samuráis», que destacan por su juego disciplinado y rápido, generan serias dificultades para romper la defensa brasileña, Neymar podría entrar en la segunda mitad como el «comodín» para decidir el destino del encuentro. Está claro que el duelo contra Japón, basado en contraataques rápidos, no será sencillo para los sudamericanos.