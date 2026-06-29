La startup que litigó con Tesla presenta tecnología robótica similar a la mano humana

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La startup que litigó con Tesla presenta tecnología robótica similar a la mano humana

Proception, la startup conocida por su sonado proceso judicial en el mundo de la robótica, anunció que ha llegado a un acuerdo con Tesla. El fundador de la empresa, Jay Li, trabajó anteriormente como responsable técnico del proyecto de robots humanoides Optimus en Tesla, bajo la dirección de Elon Musk. Acusado por su antiguo empleador de robo de secretos comerciales, Li deja ahora atrás todos los obstáculos legales para llevar su proyecto independiente a una nueva etapa. Así lo informa Techcrunch.com en su noticia.

En una entrevista exclusiva con TechCrunch, Jay Li calificó el proceso judicial con Tesla como una especie de "prueba de resistencia". Según él, sobrevivir bajo tal presión sirve de base para el éxito futuro de la startup. Después de que Tesla retirara la demanda a principios de este mes, Proception centró toda su atención en su objetivo principal: crear manos robóticas de alta precisión que se muevan como una mano humana.

Inversiones y nuevos productos

Simultáneamente a la conclusión del proceso judicial, Proception anunció que ha recaudado 11 millones de dólares en inversión semilla (seed). Esta ronda de financiación fue liderada por el fondo First Round Capital, con la participación de inversores prestigiosos como Y Combinator y BoxGroup. Estos fondos se destinarán a resolver uno de los problemas más complejos de la robótica: la manipulación delicada.

La empresa comenzó el lunes a suministrar su primera serie de "manos robóticas de alta destreza" a investigadores y empresas de robótica. El objetivo de Jay Li es convertirse en el proveedor líder mundial de dispositivos capaces de replicar los movimientos complejos que puede realizar una mano humana. Esto permite que muchas empresas utilicen soluciones ya preparadas y perfeccionadas en lugar de desarrollar sus propios robots desde cero.

Perspectivas de los expertos del sector

Curiosamente, el problema de las manos robóticas ha sido reconocido también por Elon Musk como una de las tareas de ingeniería más difíciles. Aunque Musk sostiene que sus robots Optimus empezarán a trabajar en fábricas en los próximos años, muchos expertos independientes lo ven con escepticismo. Por ejemplo, Kevin Lynch, profesor de la Universidad Northwestern, predijo que faltarían al menos diez años más para crear robots funcionales como la mano humana.

Sin embargo, el equipo de Proception cree que puede acelerar considerablemente este proceso gracias a un método particular de recolección de datos. Aunque se están invirtiendo miles de millones de dólares en el sector de la robótica, la manipulación dextre de los dedos sigue siendo el punto más débil. Para los entusiastas de la tecnología, estas noticias son importantes, ya que tales manipuladores desempeñarán un papel fundamental en la automatización industrial del futuro.

En conclusión, tras superar con éxito la lucha legal contra un gigante como Tesla, Proception ahora quiere dejar su huella en la carrera tecnológica. Si Jay Li y su equipo logran trasladar las capacidades de la mano humana a los robots, esto podría revolucionar no solo la producción, sino también la medicina y los servicios.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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