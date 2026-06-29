Nueva era en el Manchester City: Enzo Mareska sustituye a Guardiola

El Manchester City ha anunciado oficialmente el nombramiento de Enzo Mareska como entrenador principal. El técnico italiano de 46 años sustituye a Pep Guardiola y ha firmado un contrato con el club hasta el verano de 2029.

Este entorno no es desconocido para Mareska. Ya ha trabajado en el sistema de los «Cityzens» y contribuyó a una de las temporadas más exitosas de la historia del club.

Un técnico muy conocido por el City

Enzo Mareska trabajó como asistente de Pep Guardiola durante la temporada 2022/23.

En aquella temporada, el Manchester City:

fue campeón de la Premier League;

ganó la FA Cup;

se coronó campeón de la Champions League.

De este modo, el equipo logró un «triplete» histórico.

Mareska también dirigió al equipo juvenil EDS del club y fue campeón de la Premier League 2 con ellos.

Éxitos en el Leicester y el Chelsea

Tras dejar el City, Mareska también demostró su valía como entrenador principal.

Llevó al Leicester a la Premier League en su primera temporada. Después trabajó en el Chelsea, donde ganó el Mundial de Clubes.

Estos resultados lo convirtieron en uno de los entrenadores más prometedores de Europa.

«Estoy listo para continuar la tradición del éxito»

Mareska no ocultó su alegría por regresar al Manchester City.

«Es un club especial con una historia increíble y grandes ambiciones. Estoy listo para continuar la tradición del éxito y trabajar con los mejores futbolistas del mundo», afirmó.

El técnico italiano ya se ha incorporado a la City Football Academy para comenzar la preparación de la nueva temporada.

El primer partido podría ser contra el Inter

Se espera que el primer encuentro oficial del Manchester City bajo el mando de Mareska tenga lugar durante la gira pretemporada en Asia.

Está previsto que el equipo se enfrente al Inter en Hong Kong el 1 de agosto.

Información Detalles Nuevo entrenador Enzo Mareska Edad 46 Duración del contrato Hasta el verano de 2029 Posible primer partido Contra el Inter Fecha 1 de agosto Lugar Hong Kong

El desafío más difícil tras Guardiola

Pep Guardiola dejó una huella imborrable en la historia del Manchester City. Por ello, la tarea que tiene Mareska por delante no es sencilla.

No solo deberá mantener la tradición ganadora del equipo, sino también implementar nuevas ideas y un estilo propio.

Mareska conoce bien el club, está familiarizado con el entorno de los jugadores y trabajó en el sistema de Guardiola. Ahora la pregunta principal es: ¿podrá llevar al City a un nuevo nivel?

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