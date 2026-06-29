Rocket Lab se convierte en un gigante espacial: adquisición de Iridium por 8 mil millones de dólares

Se ha cerrado un gran acuerdo en el mercado de vuelos espaciales y tecnología satelital. El fabricante de cohetes Rocket Lab ha anunciado la adquisición del operador de satélites Iridium, uno de sus principales competidores. Se espera que este paso estratégico transforme a Rocket Lab de ser un simple lanzador de cohetes a un proveedor global de servicios espaciales integrales. Así lo informa Techcrunch.com informa .

Según los términos del acuerdo, Rocket Lab comprará las acciones de Iridium a 54 dólares por acción. Como resultado, el valor total de la empresa se estimó en 8 mil millones de dólares. Aunque la transacción aún no se ha formalizado, se considera uno de los eventos más importantes de la industria espacial este año. Con esta compra, Rocket Lab pretende ampliar significativamente sus capacidades.

Serie de adquisiciones y expansión estratégica

Para Rocket Lab, el acuerdo con Iridium no es la primera gran adquisición del año. La empresa ha seguido una política de expansión agresiva desde principios de año. En febrero, incorporó una planta de componentes de precisión, en abril al proveedor de comunicaciones láser Mynaric, y en mayo a la empresa de robótica espacial Motiv. Además, el año pasado se adquirió el contratista de defensa Geost, fabricante de sensores ópticos.

Iridium es importante no solo por sus decenas de satélites activos en órbita, sino también por poseer espectros de frecuencia muy valiosos. Según el servicio de prensa de Rocket Lab, la empresa planea lanzar nuevos tipos de servicios espaciales basados en la red de Iridium y entrar en mercados aún no explotados. Esto le otorga una ventaja competitiva clave frente a gigantes como SpaceX.

Proceso de consolidación en el mercado espacial

En los últimos años, la fusión de grandes empresas o la absorción de otras más pequeñas se ha vuelto habitual en el sector de las tecnologías espaciales. Por ejemplo, ViaSat adquirió Inmarsat, y Lockheed Martin tomó el control del fabricante Terran Orbital este año. Asimismo, Amazon adquirió Globalstar por 11,6 mil millones de dólares para competir con el proyecto Starlink de SpaceX.

Este acuerdo entre Rocket Lab e Iridium también tiene una importancia indirecta para los países en desarrollo. Como resultado de la expansión del mercado global de comunicaciones por satélite, la calidad de internet y las comunicaciones en zonas remotas podría mejorar, y los precios de los servicios podrían bajar debido a la competencia. Rocket Lab ahora no solo lanza cohetes al espacio, sino que también controla el sistema de transmisión de datos a todo el mundo a través de los dispositivos que pone en órbita.