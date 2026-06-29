SpaceX entra en una nueva era de conquista espacial: la planta Gigabay se levanta

La compañía SpaceX, dirigida por Elon Musk, continúa a ritmo acelerado la construcción de la inmensa planta Gigabay en el área de Starbase, Texas. Este complejo se convertirá en el centro principal para la producción masiva de las naves Starship, consideradas el sistema de cohetes más potente en la historia de la humanidad. El ritmo de construcción en las nuevas instalaciones demuestra cuán serias son las ambiciones de SpaceX respecto a la colonización de Marte y la realización de vuelos regulares a la Luna. Así lo informa Ixbt.com informa .

Nuevas fotos aéreas tomadas por RGVaerialphotos al 27 de junio de 2026 mostraron enormes estructuras metálicas en el sitio de construcción y decenas de grúas trabajando sin descanso. Se espera que la instalación Gigabay sea una de las estructuras más grandes no solo para SpaceX, sino en toda la arquitectura industrial mundial. Según información de ixbt.com, esta planta ha sido diseñada para tener la capacidad de ensamblar mil naves Starship al año.

Choque de escalas: Megabay y Gigabay

En las imágenes, destaca claramente que el complejo Gigabay en construcción es varias veces más grande que el edificio Megabay actual. A pesar de sus enormes dimensiones, el Megabay utilizado actualmente parece pequeño frente a este nuevo proyecto gigante. Incluso la propia nave Starship, que mide más de 50 metros de altura, parece una pieza pequeña junto a las estructuras de Gigabay.

Este complejo está diseñado para el ensamblaje a gran escala de naves Starship y propulsores Super Heavy. Como Elon Musk ha señalado anteriormente, la única forma de reducir los costos de acceso al espacio es producir cohetes en serie, al igual que los automóviles, mediante un método de cadena de montaje. Gigabay servirá precisamente para cumplir esta tarea estratégica.

Carrera tecnológica y planes futuros

Durante 2025, SpaceX realizó cinco vuelos de prueba exitosos del sistema Starship (propulsor Super Heavy y nave Starship). Los procesos técnicos se mejoran tras cada prueba. La puesta en marcha de la nueva planta acelerará la transición de la fase de pruebas a la fase de explotación completa. Esto también tiene una importancia indirecta para los países en desarrollo, ya que el abaratamiento de las tecnologías espaciales conducirá a una mejora de la Internet global (Starlink) y de los sistemas de navegación.

Según los expertos, la puesta en marcha a plena capacidad de la planta Gigabay permitirá a SpaceX lanzar un nuevo cohete cada pocos días. Esto establecerá estándares totalmente nuevos en la industria espacial. Actualmente, los trabajos en el sitio de construcción continúan día y noche, lo que encaja perfectamente con el principio de Elon Musk de que «el tiempo es el recurso más valioso».

En conclusión, esta construcción masiva en el área de Starbase no es solo una fábrica, sino el cimiento tecnológico más importante en el camino hacia convertir a la humanidad en una especie multiplanetaria. Una vez finalizada, Gigabay pasará a la historia como uno de los edificios industriales más altos y voluminosos del mundo.