La tripulación de la nave Soyuz MS-29 llegó a Baikonur: preparativos finales para el vuelo

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La tripulación de la nave Soyuz MS-29 llegó a Baikonur: preparativos finales para el vuelo

Los miembros de la tripulación principal y de reserva de la 75.ª expedición prevista a la Estación Espacial Internacional (EEI) han llegado al cosódromo de Baikonur. Según el Centro de Entrenamiento de Cosmonautas Yuri Gagarin, perteneciente a la corporación estatal rusa Roskosmos, los especialistas pasarán ahora a la etapa final de preparación previa al vuelo. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

La tripulación principal que viajará al espacio en el marco de esta misión está integrada por los cosmonautas de Roskosmos Pyotr Dubrov y Anna Kikina, así como por el astronauta de la NASA Anil Menon. Como reserva, se preparan Dmitri Petelin, Konstantin Borisov y el representante de la NASA Deniz Bernhem. Esta composición internacional sirve para ampliar el alcance de las investigaciones científicas en la estación.

Etapa decisiva de la preparación

Los miembros de la tripulación que llegaron a Baikonur se someterán próximamente a una serie de pruebas complejas. En particular, participarán en el reconocimiento de los sistemas de la nave de transporte tripulada Soyuz MS-29, las pruebas de los trajes espaciales y la verificación de la ubicación de la carga dentro de la nave. Asimismo, los cosmonautas continuarán con ejercicios especiales para adaptarse al estado de ingravidez.

Cabe destacar que este grupo pasó por exámenes muy rigurosos en el Centro de Entrenamiento de Cosmonautas antes de llegar a Baikonur. Completaron con éxito un día de vuelo simulado (TPS) en los simuladores del segmento ruso de la Estación Espacial Internacional y demostraron su habilidad para actuar en situaciones de emergencia.

Fecha e importancia del vuelo

Según los planes actuales, el vuelo de la nave Soyuz MS-29 está programado para el 14 de julio de 2026. Esta misión es fundamental para asegurar la operatividad a largo plazo de la EEI y realizar nuevos experimentos biológicos y tecnológicos en el espacio. El cosódromo de Baikonur, fiel a sus tradiciones históricas, se prepara para lanzar la próxima expedición internacional al espacio.

Cada vuelo realizado desde este cosódromo, ubicado en una región vecina a Uzbekistán, aumenta también el interés tecnológico regional. Según datos de Ixbt.com, durante la estancia de la tripulación en Baikonur, su salud y estado psicológico estarán bajo supervisión constante de los médicos. Este es el periodo más crítico antes del lanzamiento al espacio.

EspacioBaikonurSoyuz MS-29RoskosmosNASA
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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