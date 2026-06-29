Kirguistán y Kazajistán acuerdan un intercambio de tierras por 49 años

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Kirguistán y Kazajistán acuerdan un intercambio de tierras por 49 años

El Senado de Kazajistán aprobó un acuerdo de intercambio gratuito de terrenos e inmuebles por un período de 49 años para las embajadas y las residencias oficiales de los embajadores en Astaná y Biskek. Así lo informó Tengrinews.

Según el acuerdo, ambos Estados se cederán mutuamente y de forma gratuita el uso de los terrenos y edificios necesarios para el funcionamiento de sus representaciones diplomáticas. El objetivo principal del documento es organizar las actividades de las embajadas en condiciones más favorables y fortalecer la cooperación entre ambos países.

De acuerdo con el pacto, Kirguistán dispondrá de un terreno de 0,74 hectáreas para la construcción de una embajada en Astaná y de un chalé de 1.267 metros cuadrados como residencia del embajador extraordinario y plenipotenciario.

A cambio, Kazajistán dispondrá de un terreno de 0,75 hectáreas para las necesidades de su embajada en Biskek y de un chalé de 531 metros cuadrados destinado a la residencia del embajador. Las áreas adyacentes a ambos inmuebles también quedarán a disposición de las misiones diplomáticas.

Dichos inmuebles y terrenos se asignan a las partes bajo un derecho de uso a largo plazo por un período de 49 años.

KirguistánKazajistánAstanáBiskekTengrinews
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