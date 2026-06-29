El exentrenador del Chelsea, Liam Rosenior, continuará su carrera en el campeonato francés

El exentrenador principal del Chelsea FC de Londres, Liam Rosenior, está cerca de regresar a la escena del fútbol profesional. Se espera que el especialista inglés dirija al Paris FC, club de la segunda división francesa. Tras una etapa corta y compleja en Stamford Bridge, este nuevo desafío será para el técnico, actualmente sin equipo, una oportunidad de demostrar nuevamente su potencial. Así lo informa Goal.com en su noticia.

Según el diario L'Équipe, el anuncio oficial del nombramiento de Rosenior en el nuevo equipo se ha retrasado ligeramente. La ceremonia de presentación, inicialmente prevista para el miércoles, se ha trasladado al 9 de julio. Durante este tiempo, las partes deben llegar a un acuerdo sobre los últimos detalles del contrato y el cuerpo técnico.

Liam Rosenior no es ajeno al fútbol francés. Antes de llegar a la Premier League inglesa, trabajó en el club Estrasburgo y conoce bien el entorno interno del campeonato local. Ahora se espera que ocupe el lugar de Antoine Kombouaré en el Paris FC. Aunque Kombouaré salvó al equipo del descenso, los desacuerdos con la directiva provocaron su salida.

Cambios estructurales en el club y nuevo proyecto

El problema principal entre la directiva del Paris FC y Kombouaré está relacionado con desacuerdos sobre la extensión del contrato y el salario. Aunque el acuerdo actual del entrenador es hasta 2027, la familia Arno, propietaria del club, decidió desarrollar el equipo en una nueva dirección. Esto abrió el camino para Rosenior.

Según Goal.com, el retraso en el nombramiento se debe a las exigencias específicas de Rosenior. El especialista inglés desea traer consigo un equipo de entre 6 y 8 asistentes. Esto requiere gastos financieros adicionales y preparación logística por parte del club. Por ello, los entrenamientos de pretemporada también se pospusieron hasta el 9 de julio.

El Paris FC terminó la temporada pasada en la 11ª posición, manteniendo la estabilidad. Sin embargo, las ambiciones del club son más altas y buscan situarse en la parte superior de la tabla bajo el mando de Rosenior. Se espera que el enfoque moderno del entrenador inglés y su experiencia en el fútbol francés sean factores clave para lograr estos objetivos.

Este movimiento demuestra una vez más el creciente interés por los entrenadores ingleses en el campeonato francés. La etapa de Rosenior en París será decisiva no solo para su carrera personal, sino también para la estrategia futura del Paris FC.