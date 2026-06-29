Gabriel Jesus podría dejar el Arsenal para poner rumbo a la Serie A italiana

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Gabriel Jesus podría dejar el Arsenal para poner rumbo a la Serie A italiana

El delantero del Arsenal, Gabriel Jesus, está a punto de dar un giro radical a su carrera. El atacante brasileño ha manifestado abiertamente su intención de trasladarse al campeonato italiano durante el mercado de fichajes de verano. Actualmente, la Juventus de Turín y el AC Milan han mostrado un serio interés en el traspaso del jugador. Así lo informa Goal.com informa .

En una entrevista concedida al prestigioso diario italiano La Gazzetta dello Sport, Gabriel Jesus destacó que creció viendo partidos de la Serie A y que jugar en ese país era su sueño. Según sus palabras, cuando marcó dos goles contra el Inter en el estadio de San Siro, sintió que su sueño se hacía realidad. Por ahora, el futuro del jugador sigue siendo una incógnita.

Razones de la exclusión de la selección de Brasil

El delantero también se refirió a los motivos por los que no fue incluido en la convocatoria de la selección brasileña para la Copa del Mundo. Admitió que apoya plenamente la decisión del entrenador Carlo Ancelotti y reconoció que no se sentía merecedor de estar en el torneo. Esta confesión inesperada causó un gran revuelo en el mundo del fútbol.

«Si me preguntan si merecía estar en la lista, diría que no. En enero, cuando estaba marcando goles, hablé con Ancelotti, pero al final de la temporada me quedé sin minutos en el Arsenal. Sabía que mi condición física y mi ritmo de juego se habían visto afectados y que no podría ayudar a la selección», añadió el jugador.

Relaciones con el Arsenal y Mikel Arteta

Según Goal.com, el papel del delantero de 29 años en el club londinense ha disminuido considerablemente bajo la dirección de Mikel Arteta. La pérdida de su puesto en el once titular también afectó negativamente a su estatus internacional. Ahora, Gabriel Jesus no oculta que está listo para aceptar nuevos retos.

Los ojeadores de la Juventus y del AC Milan están analizando actualmente la viabilidad financiera del traspaso del jugador brasileño. Los clubes italianos buscan reforzar su línea de ataque con un delantero experimentado y técnicamente dotado. El Arsenal, por su parte, no se opone a dejar salir al jugador si llega una oferta adecuada.

Si este traspaso se concreta, supondrá un nuevo capítulo en la carrera de Gabriel Jesus. El delantero, que ganó numerosos títulos con el Manchester City, intentará ahora adaptarse al entorno del fútbol italiano. Por el momento, el jugador sigue entrenando con el Arsenal, pero se espera que el mercado de verano decida su destino.

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