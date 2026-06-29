Faraday Future patenta una nueva tecnología para mejorar la eficiencia de los vehículos híbridos

La empresa estadounidense Faraday Future ha obtenido una patente para un nuevo sistema de transmisión que promete traer cambios revolucionarios al mundo de los vehículos híbridos. Esta patente n.º 12,630,004 está destinada a los vehículos eléctricos de autonomía extendida (EREV), modificando fundamentalmente el principio de funcionamiento del motor de combustión interna y los motores eléctricos. Esta tecnología permite reducir el costo de los sistemas híbridos y, al mismo tiempo, aumentar significativamente su eficiencia energética. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

La principal característica de la nueva arquitectura es que el motor de combustión interna (ICE), el generador eléctrico y las ruedas motrices pueden funcionar de manera independiente entre sí. Según ixbt.com, mientras que en los sistemas híbridos tradicionales existe una dependencia mecánica estricta entre todos los elementos, los ingenieros de Faraday Future han desarrollado una distribución de potencia flexible utilizando varios ejes y acoplamientos. Esto permite gestionar libremente el flujo de energía según las condiciones de conducción.

Ventajas tecnológicas y modos de funcionamiento

Los especialistas de Faraday Future destacan que, en el nuevo sistema, el motor puede realizar varias funciones simultáneamente. Específicamente, puede propulsar directamente el vehículo, generar energía eléctrica para cargar la batería o proporcionar la potencia máxima junto con el motor eléctrico. Cuando sea necesario, todas las fuentes de energía se combinan para llevar el rendimiento dinámico del vehículo al nivel más alto.

La empresa enumeró las siguientes ventajas de este esquema:

Aumento de la fiabilidad gracias a la reducción de la complejidad mecánica de la transmisión;

Reducción de los costos de producción;

Optimización del consumo de combustible y energía eléctrica;

Aumento de la distancia recorrida con una sola carga y un solo llenado de combustible.

Este desarrollo es parte de la plataforma AIHER (AI Hybrid Extended-Range Electric Powertrain) presentada por Faraday Future en 2025. Esta plataforma está orientada a crear sistemas híbridos gestionados mediante AI. Para regiones con climas muy variables, como Uzbekistán, esta tecnología podría ser muy útil, ya que permite utilizar inteligentemente una fuente de energía adicional cuando la eficiencia de la batería disminuye en climas fríos.

Cabe señalar que, por ahora, se trata solo de una patente. La obtención de la patente no significa la implementación inmediata de la tecnología en la producción masiva. Faraday Future aún debe demostrar la eficiencia de este sistema en condiciones reales de carretera e integrarlo en modelos de serie. No obstante, este invento sienta las bases para que los vehículos híbridos sean más económicos y fiables en el futuro.