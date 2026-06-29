El seleccionador de la República Checa es destituido tras el fracaso en el Mundial 2026

·28·Deportes
El seleccionador de la República Checa es destituido tras el fracaso en el Mundial 2026

La Asociación de Fútbol de la República Checa ha anunciado oficialmente que el seleccionador nacional, Miroslav Koubek, ha dejado su cargo. Se ha indicado que ambas partes han rescindido el contrato por mutuo acuerdo. La salida del entrenador se debe a la decepcionante participación del equipo en la Copa del Mundo 2026.

Un resultado histórico tras 20 años y un vuelo breve

Miroslav Koubek asumió la dirección de la selección checa recientemente, en diciembre de 2025. En poco tiempo, logró convertirse en un verdadero héroe en su país:

Logro histórico: Bajo el mando de Koubek, los checos derrotaron a las selecciones de Irlanda y Dinamarca en la fase de eliminatorias, convirtiéndose en el sueño de los aficionados locales, y consiguieron la clasificación al Mundial esperada durante 20 años al lograr el objetivo.

Desastre en el Mundial: 1 punto en 3 partidos

Sin embargo, en la tan ansiada Copa del Mundo, las cosas no salieron nada bien para la selección checa. El equipo mostró un juego débil en la fase de grupos, decepcionando a la afición. Sumaron solo 1 punto en tres partidos y se despidieron prematuramente del torneo.

A continuación, puede consultar detalladamente los resultados de la República Checa en el grupo:

Jornada

Selección rival

Marcador

Resultado

Jornada 1

Corea del Sur

1:2

Derrota

Jornada 2

Sudáfrica

1:1

Empate

Jornada 3

México

0:3

Derrota

Tras este fracaso en el grupo, la directiva del fútbol checo decidió no continuar la colaboración con Koubek. La breve «era Koubek», que comenzó con gran expectación e ilusiones en la región, terminó con un resultado catastrófico en el Mundial. Ahora, la selección checa se ve obligada a buscar una nueva etapa y un nuevo seleccionador.

ChequiaMiroslav KoubekIrlandaDinamarcaMéxico
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Harry Kane rechaza la oferta del FC Barcelona: el delantero inglés se queda en el BayernHarry Kane rechaza la oferta del FC Barcelona: el delantero inglés se queda en el BayernHoy, 23:1269,5 horas de ajedrez sin interrupción: se establece un nuevo récord mundial69,5 horas de ajedrez sin interrupción: se establece un nuevo récord mundialHoy, 23:02Reformas en el Arsenal: cambios profundos en el staff de Mikel ArtetaReformas en el Arsenal: cambios profundos en el staff de Mikel ArtetaHoy, 22:34Brasil — Japón: siga el partido de octavos de final con nosotrosBrasil — Japón: siga el partido de octavos de final con nosotrosHoy, 22:22Monza anuncia a su nuevo entrenador: Ivan Juric toma el mandoMonza anuncia a su nuevo entrenador: Ivan Juric toma el mandoHoy, 21:58Sam Kerr regresa a EE. UU.: la estrella australiana firma con el Gotham FCSam Kerr regresa a EE. UU.: la estrella australiana firma con el Gotham FCHoy, 21:57
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Cristiano Ronaldo tras el partido contra Uzbekistán: «Sentí como si me hubiera retirado del fútbol»
Cristiano Ronaldo tras el partido contra Uzbekistán: «Sentí como si me hubiera retirado del fútbol»
Cristiano Ronaldo se pronuncia antes del partido contra Uzbekistán
Cristiano Ronaldo se pronuncia antes del partido contra Uzbekistán
Un famoso psíquico predice el ganador de la próxima Copa del Mundo
Un famoso psíquico predice el ganador de la próxima Copa del Mundo
Manchester City escribe sobre el partido de Husanov contra Canadá
Manchester City escribe sobre el partido de Husanov contra Canadá
Predicción inesperada de expertos rusos para Uzbekistán – Colombia
Predicción inesperada de expertos rusos para Uzbekistán – Colombia
Las lágrimas de Abduqodir Husanov muestran el camino que recorre la selección
Las lágrimas de Abduqodir Husanov muestran el camino que recorre la selección
Niños uzbekos se convierten en campeones del mundo en Varsovia
Niños uzbekos se convierten en campeones del mundo en Varsovia
El Liverpool pone su radar en Abbosbek Fayzullayev
El Liverpool pone su radar en Abbosbek Fayzullayev