El seleccionador de la República Checa es destituido tras el fracaso en el Mundial 2026

La Asociación de Fútbol de la República Checa ha anunciado oficialmente que el seleccionador nacional, Miroslav Koubek, ha dejado su cargo. Se ha indicado que ambas partes han rescindido el contrato por mutuo acuerdo. La salida del entrenador se debe a la decepcionante participación del equipo en la Copa del Mundo 2026.

Un resultado histórico tras 20 años y un vuelo breve

Miroslav Koubek asumió la dirección de la selección checa recientemente, en diciembre de 2025. En poco tiempo, logró convertirse en un verdadero héroe en su país:

Logro histórico: Bajo el mando de Koubek, los checos derrotaron a las selecciones de Irlanda y Dinamarca en la fase de eliminatorias, convirtiéndose en el sueño de los aficionados locales, y consiguieron la clasificación al Mundial esperada durante 20 años al lograr el objetivo.

Desastre en el Mundial: 1 punto en 3 partidos

Sin embargo, en la tan ansiada Copa del Mundo, las cosas no salieron nada bien para la selección checa. El equipo mostró un juego débil en la fase de grupos, decepcionando a la afición. Sumaron solo 1 punto en tres partidos y se despidieron prematuramente del torneo.

A continuación, puede consultar detalladamente los resultados de la República Checa en el grupo:

Jornada Selección rival Marcador Resultado Jornada 1 Corea del Sur 1:2 Derrota Jornada 2 Sudáfrica 1:1 Empate Jornada 3 México 0:3 Derrota

Tras este fracaso en el grupo, la directiva del fútbol checo decidió no continuar la colaboración con Koubek. La breve «era Koubek», que comenzó con gran expectación e ilusiones en la región, terminó con un resultado catastrófico en el Mundial. Ahora, la selección checa se ve obligada a buscar una nueva etapa y un nuevo seleccionador.