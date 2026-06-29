Brasil — Japón: siga el partido de octavos de final con nosotros

Brasil y Japón se enfrentan en los octavos de final de la Copa del Mundo 2026. Al minuto 18 del encuentro disputado en el estadio de Houston, el marcador es de 0-0.

Brasil domina la posesión del balón por ahora con un 60 %, frente al 40 % de Japón. Brasil también lidera 3-1 en remates, con un tiro a puerta contra cero.

Brasil ha completado 138 pases con una precisión del 90 %. Japón ha realizado 58 pases con una precisión del 91 %. Brasil lidera 2-1 en saques de esquina.

Hasta el momento, ambos equipos han recibido una tarjeta amarilla. No se han registrado tarjetas rojas ni fueras de juego.

Cubriremos en vivo en nuestro sitio los goles, situaciones de peligro, tarjetas, cambios y otros eventos importantes.

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