Brasil — Japón: siga el partido de octavos de final con nosotros
Brasil y Japón se enfrentan en los octavos de final de la Copa del Mundo 2026. Al minuto 18 del encuentro disputado en el estadio de Houston, el marcador es de 0-0.
Brasil domina la posesión del balón por ahora con un 60 %, frente al 40 % de Japón. Brasil también lidera 3-1 en remates, con un tiro a puerta contra cero.
Brasil ha completado 138 pases con una precisión del 90 %. Japón ha realizado 58 pases con una precisión del 91 %. Brasil lidera 2-1 en saques de esquina.
Hasta el momento, ambos equipos han recibido una tarjeta amarilla. No se han registrado tarjetas rojas ni fueras de juego.
Cubriremos en vivo en nuestro sitio los goles, situaciones de peligro, tarjetas, cambios y otros eventos importantes.
Narración en vivo
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En directo● EN VIVO
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Lucas Paquetá (Brasil) lanzó un pase largo a Danilo, pero fue demasiado fuerte y se perdió la oportunidad. El balón salió del campo. Saque de banda para Japón.
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Keito Nakamura (Japón) puso un pase hermoso al área, pero el defensa lo interceptó y despejó el peligro.
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El partido de hoy ha comenzado. Brasil comienza el juego. El árbitro de hoy es Mauricio Mariani.
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Vinícius Júnior (Brasil) puso un centro hermoso, pero la defensa despejó el peligro.
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El partido de hoy ha comenzado. Brasil comienza el juego. El árbitro de hoy es Mauricio Mariani.
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Bruno Guimarães (Brasil) lanzó el córner demasiado alto. El balón salió del campo. Saque de esquina para Japón.
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El partido de hoy ha comenzado. Brasil comienza el juego. El árbitro de hoy es Mauricio Mariani.
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Daichi Kamada (Japón) no pudo aprovechar el tiro libre: el portero había organizado bien la barrera. ¡Gran defensa! El árbitro y su asistente señalaron el banderín de córner. Saque de esquina para Japón.
8
Bruno Guimarães (Brasil) lanza un tiro libre desde larga distancia. Un centro hermoso, pero el portero sale y atrapa el balón.
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El partido de hoy ha comenzado. Brasil comienza el juego. El árbitro de hoy es Mauricio Mariani.
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