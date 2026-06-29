69,5 horas de ajedrez sin interrupción: se establece un nuevo récord mundial

En Lima, capital de Perú, ha finalizado un maratón de ajedrez colosal y agotador que será recordado durante mucho tiempo en el mundo del deporte. Según la publicación « Uz Chess », este evento organizado por el reconocido Vadim Rosenstein ha abierto una página completamente nueva de récords en la historia del ajedrez.

Los participantes no solo lucharon contra sus oponentes en el tablero, sino que también libraron una verdadera batalla de resistencia contra el insomnio, el cansancio y el tiempo.

El maratón histórico en cifras:

Indicadores Resultado registrado Duración total 69,5 horas (sin interrupción) Número total de participantes 854 ajedrecistas Total de partidas jugadas 12 445 encuentros Bolsa total de premios 100 000 USD

¿Cuál era el récord anterior? El récord mundial anterior pertenecía al famoso ajedrecista nigeriano Tunde Onakoya. Entró en el Libro Guinness de los Récords al jugar al ajedrez sin interrupción durante 64 horas en Times Square, símbolo de Nueva York. El maratón de Lima superó esta marca por 5,5 horas exactamente, tomando el liderazgo absoluto.

¿Qué dice el organizador?

La persona principal detrás del récord, Vadim Rosenstein, compartió sus impresiones sobre este logro inmenso:

«Me alegra que al principio no todo fuera perfecto. Esa es la belleza de crear algo nuevo. Aún tenemos mucho que aprender y solo podemos lograrlo a través de la práctica. En los últimos días he visto miles de caras felices. Estas sonrisas me dan la fuerza para desarrollar el ajedrez en todo el mundo».

Proyectos de esta magnitud no solo muestran las posibilidades infinitas de la voluntad humana, sino que también actúan como un gran motor para popularizar el ajedrez a nivel mundial. El maratón de 69,5 horas en Lima es ahora una nueva meta y un gran desafío para el mundo del ajedrez.