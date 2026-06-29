Sam Kerr regresa a EE. UU.: la estrella australiana firma con el Gotham FC

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Sam Kerr regresa a EE. UU.: la estrella australiana firma con el Gotham FC

Una de las estrellas más brillantes del fútbol femenino, la delantera australiana Sam Kerr, ha abierto un nuevo capítulo en su carrera. Tras despedirse del Chelsea inglés, la experimentada futbolista ha firmado un contrato a largo plazo con el actual campeón de EE. UU., el Gotham FC. Este traspaso es valorado como uno de los acuerdos más impactantes del mercado del fútbol femenino. Así lo informa Goal.com.

Según datos oficiales del club, Sam Kerr ha firmado un acuerdo con el Gotham FC válido hasta 2030. Este contrato supone el regreso de la delantera a la National Women's Soccer League (NWSL). Cabe destacar que Kerr jugó anteriormente tres temporadas con el Sky Blue FC, antiguo predecesor de este equipo.

Seis años de éxito con el Chelsea

Sam Kerr pasó los últimos seis años en el Chelsea de Londres, donde se convirtió en una auténtica leyenda. Con el club inglés ganó cinco veces el campeonato de la Women's Super League (WSL) y fue dos veces la máxima goleadora del torneo, obteniendo la "Bota de Oro". Asimismo, cuenta con seis copas nacionales en su palmarés.

Según Yael Averbuch West, presidenta del Gotham FC, Kerr es una de las jugadoras más fuertes de su generación. Se espera que su mentalidad ganadora y su capacidad para decidir el destino de un partido en un instante abran nuevos horizontes para el equipo. Sam se incorporará a su nuevo equipo en julio, una vez formalizado el certificado de transferencia internacional.

Un nuevo reto tras la lesión

Curiosamente, Sam Kerr es la única jugadora nombrada dos veces MVP de la temporada en la historia de la NWSL. Sin embargo, debido a que estuvo fuera del campo durante mucho tiempo por una lesión de rodilla (LCA) en 2024, no cumplía con el estatus de "High Impact Player" (HIP) de la liga. A pesar de ello, el Gotham FC utilizó fondos especiales para incorporarla a sus filas.

"Estoy muy emocionada de volver al Gotham FC y a esta ciudad. Este club ha tenido un lugar importante en mi carrera. Actualmente, las ambiciones del equipo son muy altas y quiero contribuir a nuevas victorias", destacó Sam Kerr en su comunicado oficial.

El Gotham FC amplió sus capacidades financieras para concretar este traspaso. Específicamente, al vender a la defensa Lilly Realen al Boston Legacy FC, el club generó fondos adicionales por un monto de 350.000 dólares. Ahora, el equipo buscará defender su título de campeón junto a Sam Kerr.

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