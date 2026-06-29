Reformas en el Arsenal: cambios profundos en el staff de Mikel Arteta

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Reformas en el Arsenal: cambios profundos en el staff de Mikel Arteta

El entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, continúa implementando reformas serias en su cuerpo técnico. Se ha dado a conocer que Tom Allen, jefe de ciencia del deporte y preparación física, dejará el equipo tras años de servicio. Esta decisión se tomó tras auditorías internas exhaustivas y la necesidad de mejorar la condición física de los futbolistas. Así lo informa Goal.com en su noticia.

Según la información difundida por BBC Sport, la salida de Allen es parte de una estrategia para renovar completamente el sistema médico y de preparación física del club del norte de Londres. Tom Allen se unió al Arsenal en 2017 procedente del Aston Villa. Es un especialista con nueve años de experiencia, abarcando los últimos años de la era legendaria de Arsène Wenger y todo el periodo bajo el mando de Mikel Arteta.

La directiva del club analizó minuciosamente la frecuencia de las lesiones y las bajas de los jugadores principales en las últimas temporadas. Con el objetivo de eliminar estos factores que afectan negativamente los resultados, Mikel Arteta decidió realizar un análisis independiente en colaboración con su colaborador de confianza, el fisioterapeuta español Joaquín Acedo. Los resultados de dicho análisis fueron los que provocaron los cambios de personal.

Renovaciones en el staff médico

La salida de Tom Allen no es la única pérdida del departamento médico. El mes pasado, el Dr. Zafar Iqbal, jefe del departamento médico, también fue destituido inesperadamente de su cargo. Asimismo, Sam Wilson, entrenador principal de preparación física que trabajaba en el sistema del Arsenal desde hace 12 años, también deja el equipo. Según The Telegraph, se espera que Wilson continúe su carrera en otro gran club de Europa.

El estilo táctico de Mikel Arteta, basado en una alta intensidad, exige una potencia física inmensa de los futbolistas. El enfoque cauteloso del entrenador respecto a la rotación de la plantilla y la gran carga impuesta a los jugadores titulares aumentaron el riesgo de lesiones. La temporada pasada, las ausencias prolongadas de líderes como Bukayo Saka, Martin Ødegaard y Kai Havertz le costaron caro al Arsenal en la lucha por la Champions League y la Premier League.

Por ello, la directiva del club considera que la prevención de lesiones y la modernización del proceso de recuperación de los jugadores es una prioridad absoluta. Los nuevos especialistas nombrados tendrán la tarea de elevar la condición física del equipo a un nivel de élite y asegurar la preparación de los titulares en los momentos decisivos de la temporada. Se espera que estos cambios aumenten las posibilidades del Arsenal de luchar por trofeos la próxima temporada.

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