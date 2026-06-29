Apple está trabajando en una actualización significativa del Mac Studio, una de sus estaciones de trabajo más potentes. Según Mark Gurman, analista de Bloomberg, se espera que los ordenadores con el procesador M5 Ultra de nueva generación lleguen al mercado a finales de 2026. Esta actualización será un paso tecnológico importante para los usuarios profesionales y los especialistas en tareas gráficas complejas. Así lo informa Ixbt.com.

Los planes a largo plazo de la compañía no se limitan solo al chip M5. Se ha revelado que Apple planea presentar la plataforma M7 Ultra, aún más potente, para 2028. Esta estrategia está orientada a estabilizar el ciclo de producción de sus propios chips y a mantener el liderazgo en el segmento de dispositivos de alto rendimiento.

Sistema de refrigeración y capacidades de AI

En los nuevos modelos de Mac Studio, el enfoque principal estará en mejorar la arquitectura interna. Específicamente, los ingenieros de Apple están rediseñando fundamentalmente el sistema de disipación térmica del dispositivo. Este cambio no es casual, ya que los nuevos chips se optimizarán para procesar tareas complejas de AI ejecutadas on-device. Se requiere un sistema de refrigeración más eficiente para evitar que el procesador se sobrecaliente bajo tales cargas pesadas.

Cabe señalar que no se esperan cambios revolucionarios en el diseño del Mac Studio en los próximos años. Se presume que la apariencia del chasis permanecerá prácticamente sin cambios en el modelo M5 Ultra. Siguiendo la tradición de Apple, la empresa no tiene prisa por actualizar el diseño de sus ordenadores de sobremesa. Por ejemplo, el modelo Mac Pro se fabricó sin cambios durante seis años, mientras que el Mac mini estuvo a la venta durante quince años sin actualizaciones externas serias.

En el mercado de Uzbekistán, dispositivos como el Mac Studio son populares principalmente entre grandes estudios y freelancers dedicados al montaje de vídeo, modelado 3D y programación. La aparición de nuevos chips creará grandes facilidades para que los creadores locales trabajen con efectos visuales complejos y redes neuronales. Aunque los chips M2 Ultra actuales y la esperada serie M4 ya proporcionan una alta potencia, las series M5 y M7 llevarán la capacidad de cómputo a un nuevo nivel.

En conclusión, Apple ha establecido una hoja de ruta a largo plazo para sus usuarios del segmento profesional. Las actualizaciones de 2026 y 2028 demuestran una vez más la rapidez con la que la compañía está desarrollando su ecosistema Apple Silicon tras abandonar por completo los procesadores Intel.