WhatsApp permite a los usuarios comunicarse sin número de teléfono

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WhatsApp permite a los usuarios comunicarse sin número de teléfono

WhatsApp, una de las aplicaciones de mensajería más populares del mundo, ha anunciado una novedad muy esperada. A partir de ahora, los usuarios podrán reservar nombres de usuario (username) especiales para comunicarse sin revelar su número de teléfono personal. Se espera que esta función aumente significativamente el nivel de privacidad en la plataforma. Así lo informa Techcrunch.com informa. señala.

La aplicación propiedad de Meta llevaba varios años trabajando en esta función. Según la información, el proceso de reserva de nombres de usuario ya ha comenzado, pero el despliegue completo de la función se realizará de forma gradual hasta finales de este año. Los usuarios podrán elegir nombres únicos de entre 3 y 35 caracteres.

Seguridad y privacidad

Alice Newton-Rex, vicepresidenta de productos de WhatsApp, destacó que el número de teléfono es un dato muy personal, vinculado a muchos otros aspectos de la vida de una persona. Dar el número inmediatamente a un nuevo conocido o colega puede resultar incómodo. Los nombres de usuario permiten controlar exactamente a quién muestras tu número.

Un aspecto único del sistema es que los nombres de usuario no se encontrarán mediante la búsqueda dentro de la aplicación. Es decir, la persona que quiera contactarte debe conocer tu nombre de usuario exacto. Además, para reforzar la seguridad, se añadirá una función de «clave»: los desconocidos que no conozcan esta clave no podrán enviarte mensajes.

Procedimiento de reserva y restricciones

Actualmente, Meta ha comenzado a reservar nombres para personalidades públicas, organizaciones y usuarios VIP. Los usuarios comunes recibirán una notificación especial tan pronto como esta opción esté disponible en sus países. Después, será posible elegir el nombre deseado a través de Ajustes (Settings) > Cuenta (Account) > Nombre de usuario (Username).

La empresa está implementando este sistema de reserva para evitar duplicados en su base de más de 3 mil millones de usuarios. Si el usuario es dueño de un negocio o creador de contenido, se recomienda mantener el mismo nombre de Facebook o Instagram para WhatsApp.

Cabe destacar que aplicaciones de mensajería competidoras como Telegram, Signal y Wire cuentan con un sistema de nombres de usuario desde hace varios años. Al introducir esta función, WhatsApp intenta cerrar la brecha de privacidad con sus competidores. No obstante, seguirá siendo necesario un número de teléfono para abrir una cuenta nueva.

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Abror Shuhratov
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