Al-Hilal busca causar sensación con el fichaje de Salah

Uno de los grandes clubes de Arabia Saudita, el Al-Hilal, ha emprendido la misión de realizar el próximo gran fichaje que sacuda el mundo del fútbol en este mercado de verano.

Según la información difundida por el famoso diario español Diario SPORT el club saudí ha cambiado completamente sus objetivos de transferencia. Inicialmente, el extremo del FC Barcelona, Raphinha Dias, estuvo muy cerca de trasladarse a la liga saudí, pero la directiva del Al-Hilal centró su atención en otra leyenda viviente en el último momento.

¡El objetivo principal es Mohamed Salah!

Actualmente, la tarea prioritaria y el objetivo principal del club saudí en el mercado de fichajes es incorporar al superdelantero egipcio Mohamed Salah a sus filas.

Estado de agente libre: Tras una carrera fenomenal y victoriosa de nueve años en el club inglés Liverpool, Mohamed Salah ha decidido dejar el equipo de Merseyside como agente libre. Esto permite al club saudí ficharlo sin pagar traspaso, únicamente mediante una oferta de contrato personal.

Las cifras también demuestran que la productividad de la estrella egipcia sigue siendo de un nivel muy alto en la temporada finalizada:

Estadísticas de Mohamed Salah para la temporada 2025/26:

Competiciones Partidos jugados Goles marcados Asistencias Estado en el equipo Todas las competiciones 41 12 10 Agente libre (Contrato finalizado)

Para el Al-Hilal, el fichaje de Salah no es solo un aumento de la fuerza en el campo, sino un movimiento de marketing colosal para llevar el prestigio y la marca del club a un nuevo nivel en todo el mundo árabe. Si se concreta este traspaso, la Saudi Pro League recibirá a su próxima megastar después de Cristiano Ronaldo y Neymar.