En México, un misterioso « Batman » ata a ladrones a los postes

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En México, un misterioso « Batman » ata a ladrones a los postes

En el estado de Jalisco, México, los hechos relacionados con un individuo enmascarado que se presenta como protector del pueblo están generando un gran debate. Conocido en las redes sociales como el «Batman mexicano», el desconocido captura a sospechosos de robo de motocicletas, los golpea y los ata con cinta adhesiva a los postes de la calle.

Se ha informado que estos incidentes inusuales están ocurriendo en el municipio de Lagos de Moreno, Jalisco. El primer caso se registró el 13 de junio y, en los siguientes diez días, la policía registró oficialmente al menos otros cinco incidentes similares.

Según las autoridades, en todos los casos, los hombres fueron encontrados fuertemente atados a postes de luz con cinta adhesiva. Junto a ellos se dejaron las motocicletas que podrían haber sido robadas.

En las fotos y videos difundidos en Internet, se observa que algunos sospechosos tienen dibujados bigotes y pestañas de gato en la cara, y en la frente tienen escrita la palabra en español que significa «ladrón»: "ratero" . Incluso en un caso, dos hombres fueron dejados atados espalda con espalda bajo una señal de tráfico.

Según los medios locales, el misterioso «Batman» actúa principalmente durante la noche, lo que dificulta aún más la identificación de su identidad.

Aunque en las redes sociales muchos consideran a las personas atadas como criminales, la policía los considera, en primer lugar, víctimas de agresión. Por ello, se están llevando a cabo investigaciones independientes sobre estos casos.

Juan Pablo Hernández, secretario de seguridad pública del estado de Jalisco, informó que las fuerzas del orden han logrado identificar dos vehículos que podrían estar relacionados con estos hechos.

"Estamos buscando activamente a la persona que cometió estos ataques", afirmó.

Actualmente, los investigadores buscan responder si estos actos fueron realizados por una sola persona o si hay un grupo organizado detrás.

Las personas atadas a los postes fueron liberadas por la policía y recibieron asistencia médica. Sin embargo, las autoridades aún no han aclarado si se han abierto procesos penales independientes contra estas personas por sospecha de robo de motocicletas.

El hecho de que estos sucesos coincidan con un aumento de los robos de motocicletas en Lagos de Moreno ha provocado una fuerte indignación entre la población local. Debido a esto, los videos y fotos del «vengador enmascarado» se han vuelto virales rápidamente en TikTok, X e Instagram.

Algunos usuarios lo consideran un héroe que impone la justicia donde el sistema legal ha fallado. No obstante, los defensores de los derechos humanos advierten que tales prácticas de justicia por mano propia pueden tener consecuencias peligrosas, aumentar la violencia y debilitar la confianza en el sistema judicial.

Por ahora, la policía continúa la búsqueda del misterioso «Batman mexicano» y trabaja para esclarecer todos los detalles del caso.

MéxicoJaliscoBatmanLagos de MorenoJuan Pablo Hernández
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Kamola Shuhratova
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