Neymar dona 250.000 dólares a las víctimas del terremoto

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Neymar dona 250.000 dólares a las víctimas del terremoto

La estrella del fútbol brasileño, Neymar, ha tendido la mano a la población afectada por el fuerte terremoto en Venezuela. El futbolista ha destinado aproximadamente 250.000 dólares para necesidades humanitarias.

Se prevé que la donación se utilice para suministrar alimentos, agua potable, medicamentos y refugios temporales.

Los fondos se destinarán a las necesidades más urgentes

Según informa Lance, los fondos asignados por Neymar servirán para mitigar las consecuencias de la crisis humanitaria surgida tras el desastre natural.

El dinero de la donación se gastará en las siguientes áreas:

  • distribución de alimentos a los afectados;

  • suministro de agua potable;

  • compra de medicamentos necesarios;

  • construcción de refugios temporales para quienes perdieron su hogar.

Esta ayuda está orientada a cubrir las necesidades más apremiantes de miles de personas que se encuentran en situaciones difíciles.

Neymar ya ha participado en iniciativas de ayuda

Esta no es la primera acción caritativa de Neymar.

El futbolista brasileño ha participado activamente en diversos proyectos sociales y humanitarios anteriormente. Especialmente durante la pandemia de coronavirus, su ayuda fue de gran importancia.

También ayudó durante la pandemia

Neymar participó en iniciativas de apoyo a los habitantes de la ciudad de Manaus, Brasil, durante la propagación del coronavirus.

En aquel momento, brindó apoyo para:

  • reforzar la asistencia médica;

  • la compra de respiradores artificiales;

  • crear las condiciones necesarias para pacientes en estado grave

para tales fines.

Un paso importante fuera del campo

Neymar es conocido en todo el mundo por su habilidad en el fútbol. Pero esta vez, su paso humanitario ha captado la atención de los aficionados.

Tras desastres naturales, la ayuda rápida es vital para las personas que necesitan alimentos, agua y suministros médicos. En este sentido, se espera que la donación del futbolista sea un apoyo crucial para los afectados.

¿Qué opina de esta acción de Neymar? Deje su comentario y envíe el artículo a sus seres queridos.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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