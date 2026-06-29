Arena, líder en rankings de IA, se convierte en un negocio de 100 millones de dólares

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Arena, líder en rankings de IA, se convierte en un negocio de 100 millones de dólares

El proyecto Arena, una de las plataformas más prestigiosas del mundo para la evaluación de modelos de IA, alcanzó unos ingresos anuales de 100 millones de dólares solo ocho meses después de iniciar sus actividades comerciales. Fundada en 2023 por investigadores de UC Berkeley, esta startup pasó rápidamente de ser un proyecto de investigación de código abierto a un gran negocio tecnológico. Así lo informa Techcrunch.com en su noticia.

La plataforma Arena es conocida entre los usuarios por su popular tabla de clasificación (leaderboard). El funcionamiento del sistema es sencillo: el usuario envía una consulta y compara las respuestas dadas por dos modelos diferentes (por ejemplo, ChatGPT y Claude), seleccionando cuál es mejor. Hasta la fecha, se han realizado más de 10 millones de estas evaluaciones en la plataforma, sirviendo como criterio principal para medir objetivamente las capacidades de la IA.

Fuente de ingresos y éxito comercial

Aunque la tabla de clasificación pública es gratuita, la empresa lanzó el servicio AI Evaluations en septiembre del año pasado. Según informa TechCrunch, este servicio proporciona datos analíticos profundos sobre el rendimiento de los modelos a grandes laboratorios y corporaciones. Según Anastasios Angelopoulos, fundador y CEO de Arena, muchos todavía consideran el proyecto como una plataforma de código abierto sin fines de lucro, pero las cifras reales demuestran lo contrario.

La cifra de 100 millones de dólares alcanzada por la empresa se registra como tasa de ingresos anuales (ARR). Lo importante es que, cuando Arena recaudó inversiones en enero de este año con una valoración de 1.700 millones de dólares, sus ingresos anuales eran de solo 30 millones de dólares. Esto indica que los ingresos han crecido más de tres veces en pocos meses.

Competencia y tendencias del mercado

Actualmente, Arena compite en el mercado con grandes empresas de etiquetado de datos asistido por humanos como Scale AI, Mercor y Surge. Los desarrolladores de IA sienten una gran necesidad de estos servicios para perfeccionar sus modelos después del entrenamiento (post-training). Por ejemplo, los ingresos anuales de empresas como Mercor y Handshake, que operan en este sector, ya se estiman en torno a los 1.000 millones de dólares.

La plataforma Arena no solo crea rankings para modelos de texto, sino también en áreas como programación (coding), visión (vision) y generación de imágenes. La función Agent Mode, introducida recientemente, permite evaluar procesos de trabajo complejos y prolongados. Para los usuarios y desarrolladores, esta plataforma sigue siendo la fuente más confiable para determinar qué modelo de IA es actualmente el más potente.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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