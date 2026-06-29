La IA reemplaza a los abogados: gran victoria judicial en el Reino Unido

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La IA reemplaza a los abogados: gran victoria judicial en el Reino Unido

Uno de los eventos más importantes de la historia del derecho ha ocurrido en el sistema judicial británico. La firma legal Garfield AI anunció que ha logrado una victoria judicial en un caso preparado casi en su totalidad por inteligencia artificial (IA). Este se registra como el primer caso conocido en el mundo en el que un sistema realizó independientemente todos los preparativos complejos de un litigio jurídico, asegurando finalmente la victoria del demandante. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

El caso judicial estaba relacionado con la acción de Tamires Kamal Takidir, especialista en recursos humanos, para cobrar una deuda de 7 000 libras esterlinas a su empleador. Según el demandante, recurrir a abogados tradicionales no era económicamente viable, ya que los honorarios podrían haber superado la suma esperada. En su lugar, utilizó el servicio de Garfield AI, gastando solo 400 libras esterlinas en la preparación de los documentos.

¿Qué tareas realizó la IA?

El sistema desarrollado por Garfield AI asumió un volumen masivo de trabajo que normalmente realizan los abogados junior y los asistentes legales. Según ixbt.com, la inteligencia artificial llevó a cabo los siguientes procesos:

  • Formulación de demandas y materiales procesales;
  • Análisis de la contrademanda del demandado;
  • Recopilación y sistematización de la base de pruebas;
  • Preparación de cuatro declaraciones de testigos.
Todos los documentos para la audiencia de tres horas en el tribunal del distrito de Wandsworth en Londres fueron reunidos precisamente por la IA. Aunque los intereses del cliente fueron defendidos en la sala por el abogado Dominik Lee, este destacó que el sistema preparó el caso con extrema precisión y eficiencia. En opinión del abogado, aunque la comunicación en vivo y la oratoria siguen siendo competencia humana, la IA es insuperable en la preparación técnica.

Philip Yang, uno de los fundadores de Garfield AI, señaló que esta decisión será un punto de inflexión para aumentar la posibilidad de acceder a una justicia justa. Cada año, miles de pequeñas empresas y profesionales independientes renuncian a reclamar sus derechos debido al alto costo de los abogados. La nueva tecnología elimina esta barrera.

Cabe señalar que la empresa Garfield AI obtuvo una licencia oficial de la autoridad reguladora de servicios jurídicos británicos en abril de 2025. La plataforma se especializa principalmente en pequeños litigios civiles de entre 30 y 10 000 libras esterlinas. A diferencia de los chatbots comunes, es un abogado digital profesional entrenado en las normas del derecho inglés y procedimientos específicos.

Este éxito está restaurando la confianza en el sector tras errores de IA vinculados recientemente a grandes firmas legales. Si tales sistemas continúan demostrando su fiabilidad, se espera que en un futuro cercano la protección jurídica para pequeñas empresas y personas físicas sea varias veces más barata y popular.

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Abror Shuhratov
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