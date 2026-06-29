Harry Kane rechaza la oferta del FC Barcelona: el delantero inglés se queda en el Bayern

El capitán de la selección inglesa, Harry Kane, ha decidido vincular su futuro al club bávaro por un largo periodo. El experimentado delantero indicó que no tiene intención de dejar el equipo de Múnich, a pesar del interés mostrado por el club catalán, el FC Barcelona. Así lo informa Goal.com en su noticia.

Según The Athletic, la directiva del FC Barcelona había considerado la opción de Harry Kane en su búsqueda de un sustituto digno para Robert Lewandowski. Sin embargo, la respuesta dada a través de los representantes del jugador fue un golpe inesperado para los catalanes: el delantero de 32 años está plenamente satisfecho con su vida en Alemania y no planea dejar el Allianz Arena.

Desde que se trasladó de Tottenham a Múnich en 2023, Harry Kane se ha convertido en una parte integral del proyecto del Bayern. Al parecer, el contrato del delantero incluía una cláusula especial que podía activarse este verano, pero decidió no hacer uso de ella. Según las reglas, debía notificar al club antes de enero, pero el plazo terminó sin ninguna acción.

Resultados históricos y nuevo contrato

Las estadísticas del delantero en Alemania son sorprendentemente altas. Según datos de Goal.com, en la temporada 2025-26, Harry Kane disputó 51 partidos, anotando 61 goles y dando 7 asistencias. Estas cifras lo sitúan en el séptimo lugar de la lista de máximos goleadores de la historia del club; logró marcar un total de 146 goles en tres temporadas.

La directiva del Bayern, específicamente el director deportivo Max Eberl, confirmó que se están llevando a cabo negociaciones para extender el acuerdo actual con el jugador. Aunque el contrato vigente de Kane es hasta 2027, el club tiene la intención de retenerlo por más tiempo. El propio futbolista destacó en una entrevista en noviembre que la probabilidad de dejar la Bundesliga es muy baja.

Actualmente, Harry Kane centra toda su atención en sus compromisos con la selección nacional. Se espera que los comunicados oficiales sobre su futuro se anuncien tras la finalización de la Copa del Mundo este verano. No obstante, todas las bases están preparadas para que permanezca en Múnich y firme un nuevo contrato.

Aunque la llamada de un club tan prestigioso como el FC Barcelona pueda parecer atractiva para cualquier futbolista, Harry Kane prefiere, en esta etapa de su carrera, seguir ganando trofeos con el Bayern en lugar de vivir la experiencia de La Liga. Habiendo ya logrado dos títulos de liga con los muniqueses, el delantero seguirá siendo una figura central en los éxitos del equipo en los próximos años.