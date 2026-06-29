Corea del Sur invierte 550 mil millones de dólares contra el riesgo de RAMageddon

Los gigantes tecnológicos de Corea del Sur están emprendiendo un proyecto masivo para mitigar la escasez global de chips de memoria, conocida en la industria como «RAMageddon». Samsung y SK Hynix han anunciado una inversión de 518 mil millones de dólares para construir cuatro nuevas plantas de semiconductores en la región suroeste del país. Este paso busca satisfacer la demanda sin precedentes de chips tras el rápido desarrollo de las tecnologías de inteligencia artificial (AI). Así lo informa Techcrunch.com informa .

En una sesión informativa presidencial celebrada el lunes, se destacó que estas inversiones forman parte de una estrategia nacional integral que abarca la AI, centros de datos y áreas de AI física. Según el plan, además de la producción de chips de memoria, se destinarán 52 mil millones de dólares adicionales para un centro de empaquetado de memoria de alto ancho de banda (HBM) en la región central. Asimismo, empresas como SK, GS y Naver destinarán 356 mil millones de dólares para construir centros de datos de AI hasta 2035.

Los nuevos «tres ejes» de la industria

El presidente Jae Myung Lee, en su discurso televisado, denominó a los semiconductores, la AI física y los centros de datos como los «tres ejes» de la industria de Corea del Sur para la próxima era. Según él, las zonas tecnológicas existentes cerca de Seúl han llegado al límite de su capacidad y ahora es necesario asegurar el equilibrio económico extendiendo las inversiones a las regiones periféricas. Se espera que 2026 sea el año en que Corea del Sur se convierta en una fuerza «insustituible» en el mercado global.

Actualmente, Samsung y SK Hynix (junto con la empresa estadounidense Micron) están obteniendo grandes beneficios de la demanda récord de chips de memoria necesarios para los sistemas de AI. Sin embargo, la escasez global llamada «RAMageddon» podría causar no solo un aumento de los precios, sino también graves interrupciones en la cadena de suministro. Por ello, los fabricantes coreanos buscan ampliar sus capacidades de producción con antelación.

La estrategia a largo plazo de las empresas

Samsung planea invertir un total de 1,7 billones de dólares en la próxima década, de los cuales una parte significativa se destinará a nuevas plantas y centros de AI en las regiones de Gwangju y Haenam. Los representantes de la empresa señalaron que estas áreas fueron elegidas por factores ventajosos como fuentes de energía, suministro de agua y mano de obra calificada. Estas cifras podrían superar incluso los 650 mil millones de dólares que gigantes estadounidenses como Alphabet, Amazon, Meta y Microsoft invertirán en infraestructura de AI este mismo año.

SK Group también presentó su hoja de ruta a largo plazo de 1,4 billones de dólares. En este plan, SK Hynix ampliará la producción de semiconductores, mientras que SK Telecom será responsable de construir centros de datos de AI con una capacidad de 15 GW en todo el país. No obstante, los analistas también señalan los riesgos de proyectos tan gigantescos.

La construcción de plantas de semiconductores requiere años. El riesgo principal es que, para cuando las plantas entren en funcionamiento, un cambio en la coyuntura del mercado o una caída en la demanda pueda provocar un exceso de inventario y una fuerte caída de los precios. A pesar de ello, el gobierno y las corporaciones de Corea del Sur parecen dispuestos a arriesgarse para no perder el liderazgo en la carrera de las tecnologías del futuro.