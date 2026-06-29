El gobierno de California firma un acuerdo con Anthropic: Claude ahora a mitad de precio

Se ha firmado un acuerdo de asociación estratégica entre el gobernador de California, Gavin Newsom, y Anthropic, una de las empresas líderes en el campo de la IA. Según este acuerdo, todas las agencias estatales y organismos gubernamentales locales tendrán acceso al chatbot Claude a precios preferenciales. Este paso tiene como objetivo aumentar la eficiencia tecnológica en el sector público, en un momento en que el mundo empresarial lucha contra los altos costos de las herramientas de IA. Así lo informa Techcrunch.com informa .

Como parte del acuerdo, Anthropic no solo otorga acceso a su avanzado modelo Claude, sino que también se compromete a proporcionar capacitación especializada y soporte técnico para los empleados estatales. Según un comunicado oficial de la oficina del gobernador, esta tecnología ayudará a los funcionarios públicos a preparar borradores de documentos y analizar grandes volúmenes de datos.

Eficiencia y cuestiones de seguridad

El gobernador Gavin Newsom enfatizó que la IA no debería reemplazar completamente el trabajo humano en la administración pública. Por el contrario, debe ayudar a los empleados a trabajar más rápido, resolver problemas de manera más eficiente y ofrecer mejores resultados para los residentes de California. Este acuerdo es la continuación lógica del decreto emitido en marzo de este año sobre la aceleración del uso seguro de la IA en la administración pública.

Curiosamente, el acercamiento de California a Anthropic se produce en el contexto de tensiones con el gobierno federal de EE. UU., específicamente con el Departamento de Defensa (Pentágono). Anteriormente, surgió un desacuerdo sobre la firma de un contrato entre Anthropic y el Pentágone. Anthropic había exigido prohibir el uso de su tecnología para vigilar a los estadounidenses o controlar armas autónomas sin supervisión humana.

Confrontación con el gobierno federal

El Departamento de Defensa de EE. UU. rechazó las demandas de Anthropic y finalmente eligió colaborar con OpenAI. El gobierno federal incluso declaró a Anthropic como un «riesgo para la cadena de suministro», limitando su trabajo con otros contratistas del Pentágono. Sin embargo, los funcionarios de California afirman que estas restricciones a nivel federal no impiden la cooperación a nivel estatal.

El director del Departamento de Tecnología de la Información de California, Chris Given, informó a POLITICO que durante las negociaciones con Anthropic, la etiqueta de «riesgo» impuesta por el gobierno federal no se discutió en absoluto. El liderazgo estatal se centra en modernizar el sistema de gestión mediante el uso correcto y seguro de la tecnología.

Esta asociación podría ser una experiencia interesante para países en proceso de transformación digital. El uso de herramientas como ChatGPT o Claude en el servicio público abre nuevos horizontes para reducir la burocracia y acelerar el proceso de toma de decisiones. El acuerdo de Anthropic con California marca una nueva etapa en las relaciones entre los gigantes de la IA y los gobiernos.