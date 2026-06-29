Samsung Galaxy Watch Ultra 2: brillo récord y batería potente

El gigante tecnológico surcoreano Samsung está trabajando intensamente en su próximo reloj inteligente insignia: el Galaxy Watch Ultra 2. Según la información más reciente difundida en la red, se espera que el nuevo dispositivo no solo sea el más avanzado de la marca, sino de todo el mercado en términos de pantalla y autonomía. Aunque los cambios en el diseño exterior serán mínimos, las actualizaciones técnicas internas serán un verdadero regalo para los usuarios. Así lo informa Ixbt.com.

Según la información proporcionada por el conocido insider Ice Universe, la característica principal del modelo Galaxy Watch Ultra 2 será su pantalla AMOLED. Se estima que el brillo máximo del dispositivo alcanzará un nivel récord de 5000 nit. Para comparar, el modelo Galaxy Watch Ultra de primera generación actual tiene un brillo de 3000 nit, mientras que el modelo Garmin Fenix 8 Pro alcanza los 4500 nit. Esta novedad permitirá utilizar el reloj sin ninguna dificultad, incluso bajo la luz directa del sol.

Nueva tecnología de pantalla

Para lograr este resultado, Samsung planea utilizar el nuevo panel OCF OLED presentado en la feria MWC 2025. Estos paneles, desarrollados por la división Samsung Display, son un 20 % más delgados y significativamente más eficientes energéticamente que los anteriores. Lo más importante es que, incluso cuando la pantalla funciona a 5000 nit, consume la misma cantidad de energía que los paneles de la generación anterior a 3000 nit.

Otra actualización importante está relacionada con la fuente de alimentación del dispositivo. Se ha informado que la capacidad de la batería aumentará de 590 mAh a 800 mAh. Esto representa un crecimiento de casi el 36 %. La combinación de una pantalla eficiente y una batería más grande podría extender el tiempo de funcionamiento del reloj con una sola carga de las 60 horas actuales a tres o cuatro días. Este es un indicador muy importante para los entusiastas de un estilo de vida activo y los viajeros.

Durabilidad y fecha de presentación

El Galaxy Watch Ultra 2 está diseñado para condiciones extremas, cuenta con protección bajo el estándar IP69K y mantiene un nivel de impermeabilidad de 10 ATM. Esto significa que es seguro no solo ducharse, sino también bucear en aguas abiertas con este reloj. El dispositivo, con su carcasa robusta y capacidades tecnológicas avanzadas, competirá seriamente con su principal rival, el Apple Watch Ultra.

Según la información preliminar, la presentación oficial del nuevo reloj inteligente tendrá lugar el 22 de julio de este año. Se espera que ese día Samsung también presente al público sus nuevos teléfonos plegables: los modelos Galaxy Flip 8, Galaxy Fold 8 y Galaxy Fold 8 Ultra. Este evento será, sin duda, una de las mayores demostraciones tecnológicas de la marca en 2025.

Cabe señalar que Ice Universe, quien difundió estas noticias, ya ha anunciado previamente y de primera mano datos precisos sobre el diseño del iPhone X, los cambios del iPhone 14 y los sensores de 200 megapíxeles de Samsung. Sus fuentes en el departamento de investigación y desarrollo de Samsung son conocidas por proporcionar información generalmente fiable.