Mujeres engañadas y torturadas en centros de cibercrimen en Asia

Se ha revelado que miles de mujeres están retenidas contra su voluntad y obligadas a participar en actividades criminales en centros clandestinos de ciberestafas en el Sudeste Asiático. Varias víctimas fueron liberadas durante operativos realizados en Camboya, Myanmar y Laos.

Las mujeres fueron atraídas a estos lugares principalmente a través de ofertas de empleo falsas. Se les prometió un buen salario, condiciones cómodas y un trabajo formal, pero posteriormente fueron obligadas a estafar a personas por internet y apropiarse de su dinero.

Quienes se negaban a cumplir las órdenes eran golpeadas, torturadas o amenazadas. También hay informes de que se cometió violencia sexual contra algunas mujeres y que fueron vendidas a otros grupos.

Las autoridades policiales están trabajando para identificar a las personas que dirigen estas redes y para repatriar a las víctimas a sus países de origen.