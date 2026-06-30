Michael Olise solicita una reunión con la directiva del Bayern ante el interés del Real Madrid

El delantero del Bayern de Múnich y de la selección francesa, Michael Olise, se prepara para un nuevo giro en su carrera. Tras sus brillantes actuaciones en la Copa del Mundo que se celebra en Norteamérica, el jugador de 24 años ha solicitado una reunión urgente con la directiva del club para definir su futuro. Esta situación surge en medio del serio interés mostrado por grandes clubes europeos, en particular el Real Madrid. Así lo informa Goal.com .

Según informa el medio GOAL.com, Olise y sus representantes quieren entender cuál será el papel del jugador en el proyecto a largo plazo en el Allianz Arena. Fichado en 2024 procedente del club inglés Crystal Palace, el extremo ha demostrado ser uno de los jugadores con más talento del mundo durante sus dos temporadas en Alemania. Ahora, debido al aumento de su valor de mercado y su estatus, se considera que ha llegado el momento de revisar las condiciones del contrato actual o evaluar las opciones de traspaso.

Brillar en el Mundial y el mercado de fichajes

Michael Olise se ha convertido en la verdadera revelación del Mundial con la selección francesa. Participó en todos los partidos de la fase de grupos, dando dos asistencias contra Senegal y otras dos contra Irak. Su creatividad en el campo y su capacidad para decidir el destino de los partidos han atraído la atención no solo de los aficionados, sino también de los ojeadores. Mientras la selección francesa se prepara para el partido de octavos de final contra Suecia, el entorno del jugador planea sentarse a negociar con la directiva del club una vez finalizado el torneo.

La temporada 2025-26 en el Bayern fue fenomenal para Olise. Disputó 52 partidos en todas las competiciones, anotando 22 goles y dando 31 asistencias. Tales estadísticas lo convirtieron no solo en el mejor jugador de la Bundesliga, sino también en el objetivo principal del Real Madrid, el Paris Saint-Germain y los gigantes de la Premier League inglesa. Olise es visto como el candidato ideal, especialmente para el Real Madrid, que terminó la temporada pasada sin títulos y está renovando su plantilla bajo la dirección de José Mourinho.

Preocupación en Múnich y planes de futuro

Aunque la directiva del Bayern intenta mantener la calma basándose en el contrato que vincula al jugador hasta 2029, existe cierta preocupación en el entorno interno. El acuerdo firmado hace dos años ya no responde plenamente al estatus de estrella actual del jugador. Los responsables del club esperaban que Olise declarara abiertamente su lealtad, pero el jugador prefiere mantener el silencio por ahora. Este silencio refuerza las especulaciones sobre su deseo de trasladarse al estadio Santiago Bernabéu de Madrid.

Hasta ahora, Michael Olise ha logrado los siguientes éxitos con el Bayern:

Doble campeón de la Bundesliga;

Ganador de la Copa de Alemania (DFB-Pokal);

Ganador de la Supercopa de Alemania;

Títulos de mejor jugador joven de la temporada en la Bundesliga (2024-25) y jugador de la temporada (2025-26).

Según información del diario AS, aunque el Real Madrid ha declarado que por el momento no ha enviado ninguna oferta oficial por el jugador, José Mourinho es personalmente partidario de este traspaso. Por su parte, se espera que el Bayern le ofrezca a su estrella unas condiciones financieras renovadas y mejoradas para evitar perderlo. La decisión final se tomará en una reunión cara a cara después de la Copa del Mundo.