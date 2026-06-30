Brasil vence en un partido difícil a Japón y avanza a la siguiente ronda

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Brasil vence en un partido difícil a Japón y avanza a la siguiente ronda

En los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA, las selecciones de Brasil y Japón se enfrentaron. En el encuentro disputado en el estadio «B» de Houston, los brasileños se impusieron por 2-1. Keito Sano abrió el marcador para Japón en el minuto 29. Brasil respondió en la segunda parte: Casemiro empató en el minuto 56 y Gabriel Martinelli anotó el gol de la victoria en el 90+6.

En la primera parte, Japón aprovechó una oportunidad en la defensa rival. Keito Sano envió el balón a la red en el minuto 29, poniendo a su equipo por delante. Aunque Brasil organizó varios ataques durante el primer tiempo, no logró igualar el marcador antes del descanso.

En la segunda mitad, Brasil aumentó la presión. En el minuto 56, Casemiro marcó el gol para poner el marcador 1-1. A partir de ahí, los sudamericanos controlaron más el balón y crearon situaciones peligrosas alrededor de la portería de Japón.

Gabriel Martinelli decidió el destino del encuentro en el tiempo añadido. Marcó en el minuto 90+6, dándole la victoria a Brasil.

Brasil también fue superior en las estadísticas. El equipo realizó 20 remates a portería, de los cuales 7 fueron al arco. En el caso de Japón, estas cifras fueron de 5 y 2, respectivamente.

Brasil tuvo una posesión del balón del 62 %, mientras que Japón registró un 38 %. Los futbolistas brasileños realizaron 678 pases, con una precisión del 92 %. Japón completó 289 pases, con un nivel de precisión del 86 %.

En el encuentro, Brasil cometió 4 faltas y Japón 13. El árbitro mostró 2 tarjetas amarillas a los brasileños y 3 a los futbolistas japoneses. No se registraron tarjetas rojas. En saques de esquina, Brasil dominó 6-2.

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Nodirbek Razzokov
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