Fin de la asociación entre Waymo y Uber: se detiene el servicio de robotaxis en Phoenix

Dos gigantes del mercado de tecnologías de conducción autónoma, Waymo y Uber, han decidido poner fin a su asociación de casi tres años en Phoenix, Arizona. Según TechCrunch, ya no es posible solicitar robotaxis de Waymo a través de la aplicación de Uber en el área de Phoenix. Este cambio se produce en un momento de creciente competencia en el sector. Así lo informa Techcrunch.com informa .

Los representantes de Waymo, empresa propiedad de Alphabet, califican esta decisión como el fin de un proyecto piloto. Se ha informado que todos los vehículos autónomos que operaban en la red de Uber han sido devueltos a la flota privada de Waymo y seguirán prestando servicio a los clientes exclusivamente a través de la aplicación de la propia marca. Los usuarios de Phoenix habían notado la desaparición de los robotaxis en la plataforma de Uber en los últimos días.

Competencia y nuevas estrategias

Aunque la asociación ha terminado en Phoenix, ambas empresas siguen colaborando en ciudades como Austin y Atlanta. Según representantes de Uber, el proyecto de Phoenix sirvió como campo de pruebas y los conocimientos adquiridos ayudaron a escalar en otras regiones. Curiosamente, Uber anunció que pronto establecerá una asociación con otro desarrollador de tecnología de conducción autónoma en Phoenix, aunque el nombre del nuevo socio se mantiene en secreto por ahora.

Según los expertos, las relaciones entre Waymo y Uber son cada vez más complejas. Se espera que ambas compañías compitan directamente en Londres este mismo año. Mientras Waymo comienza a desplegar sus robotaxis de nueva generación —las furgonetas Ojai producidas por Zeekr—, Uber también trabaja en atraer a decenas de nuevos socios autónomos a su red.

Waymo opera actualmente en 11 grandes metrópolis de EE. UU. y realiza más de 500 000 viajes por semana. La empresa planea lanzar sus servicios en 20 ciudades más este año. El fin de la asociación en Phoenix podría ser parte de la estrategia de Waymo para desarrollar su propio ecosistema de forma independiente y reducir la dependencia de plataformas de terceros.

Cabe recordar que la historia de las relaciones entre estas dos empresas es bastante conflictiva. En 2018, estuvieron involucradas en un gran juicio por robo de propiedad intelectual que terminó en un acuerdo. La asociación iniciada en 2023 fue una sorpresa para los expertos del sector. Hoy en día, el mercado de robotaxis entra en una nueva etapa tras los fracasos de competidores como Cruise, y Waymo intenta mantener su liderazgo indiscutible.