El presidente Shavkat Mirziyoyev se expresó sobre la participación de la selección nacional de Uzbekistán en la Copa del Mundo 2026.

El jefe de Estado destacó que los futbolistas adquirieron una gran experiencia en este mundial histórico, afirmando que hoy es fundamental apoyarlos y motivarlos en lugar de criticarlos.

« Todo nuestro pueblo se volvió un solo corazón y un solo alma »

El presidente señaló que todo el país siguió con gran emoción los encuentros de la selección en los campos de Estados Unidos y México.

« Hemos seguido los partidos de nuestra selección nacional junto a todo nuestro pueblo, como un solo cuerpo, con gran emoción », dijo Shavkat Mirziyoyev.

Los futbolistas uzbekos se enfrentaron en la fase de grupos a rivales fuertes que ocupan posiciones altas en el ranking FIFA.

Gran experiencia contra rivales fuertes

La selección nacional en la Copa del Mundo 2026 se enfrentó a:

Portugal, 5.º en el ranking FIFA;

Colombia, 13.º;

la RD Congo, con una plantilla compuesta por muchos futbolistas de clubes europeos

estos equipos.

El presidente destacó que estos encuentros brindaron una gran experiencia a los jugadores y les permitieron sentir la atmósfera de un mundial.

Fayzullayev y Shomurodov entran en la historia

Abbosbek Fayzullayev y Eldor Shomurodov fueron los autores de los primeros goles de Uzbekistán en la Copa del Mundo.

Estos goles ocupan un lugar especial en la historia del fútbol nacional y brindaron una gran alegría a los aficionados.

« Abbos Fayzullayev y Eldor Shomurodov marcaron los primeros goles, dando alegría a nuestro pueblo », dijo el presidente.

« Buscar culpables no es propio de nuestro pueblo »

El jefe de Estado también señaló que se han expresado diversas opiniones sobre la participación de la selección.

Sin embargo, subrayó que no es correcto expresar objeciones con excesiva emoción o buscar culpables entre los futbolistas que defendieron el honor de la Patria.

« Al contrario, hoy es más importante que nunca apoyarlos y motivarlos », dijo Shavkat Mirziyoyev.

Las grandes victorias están aún por llegar

El presidente también se refirió al futuro del fútbol uzbeko.

Para el futuro, se ha planificado:

desarrollar la infraestructura del fútbol;

aumentar las inversiones en el sector;

reforzar la atención al fútbol infantil;

apoyar a los jóvenes talentos

está planificado.

Según el jefe de Estado, las victorias más grandes del fútbol nacional están aún por llegar.

Comienzan los preparativos para la Copa Asia

La Copa Asia se llevará a cabo en Arabia Saudita en enero de 2027.

El presidente señaló la necesidad de comenzar los preparativos para este torneo desde ahora.

« Confiamos en nuestro equipo y los apoyaremos con todo nuestro pueblo también en este torneo », dijo el jefe de Estado.

Primer mundial: base para el futuro

Aunque la participación de Uzbekistán en la Copa del Mundo 2026 fue difícil desde el punto de vista de los resultados, tuvo una importancia histórica.

La selección nacional jugó por primera vez en un mundial contra las selecciones más fuertes del mundo y acumuló una experiencia importante para futuras grandes competiciones.

En su opinión, ¿qué resultado podría obtener Uzbekistán en la Copa Asia? Deje su comentario y envíe este artículo a los aficionados al fútbol.